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Три страны Балтии решили выйти из договора о запрете мин 10 988

В мире
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Три страны Балтии решили выйти из договора о запрете мин
ФОТО: LETA

Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из договора о запрете мин.

Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция).

По его данным, 27 июня Латвия, Эстония и Литва представили документы о выходе. Выход вступит в силу через полгода.

В Латвии отметили, что такое решение укрепит защиту страны и ее населения. В МИД Эстонии также отметили, что из-за проблем с безопасностью в Европе, страна хочет укрепить национальную оборону. В Литве добавили, что такое решение принималось нелегко.

Также на днях парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщило агентство Reuters.

Процесс выхода из конвенции о запрете противопехотных мин стартовал и в Польше.

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(10)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    "Злой"! Вот в этом как раз и проблема. Мины будут устанавливаться на территории Латвии и ЕС и как раз здесь мы и живём. Так что это против нас! Меня, тебя, наших родственников и т.д.

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Viktot"! Ты вот вроде и читать умеешь и писать даже, но туп до невозможности. Ты предлагаешь рекламировать вооруженные силы России. С чего бы это? Возможно ты просто "тупо-хохол" и способен только на провокации, вместо защиты своей земли? Хотя она уже не ваша. Тогда все понятно. А разжигание розни -- это по отношении к кому? Фашистам? Мирному населению? "...и коль ты туп как дерево, родиться баобабом..." . Ну и дальше ты знаешь.

    0
    0
  • NB
    Nose Bose
    28-го июня

    для тупых - сколько мин вы кладете, столько потом придется убирать, за вычетом одноногих собственных инвалидов (детей) и собственных трупов (детей)

    11
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Люди! Посмотрите на Украину и думайте за кого голосовать в будущем, если не хотите чтобы правительство на эти мины вас и не отправило. ВСУ например мирным населением минные поля проверяли. Как фашисты во Вторую мировую войну.

    15
    0
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Посмотрите на этих защитников на фото- старый и женщина, на меня, который гораздо моложе и в своё время занимался борьбой активно не расчитывайте!

    7
    1
  • V
    Viktot
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Думаю тобой надо заинтересоваться прокуратурой о наличие разжигания национальной ненависти . И оправдания военных преступлениях РФ.

    0
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Чтобы им, всем кто поддержал данное решение, все части тела этими минами и поотрывало.

    13
    0
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Те, против кого эти мины поставлены, просто сотрут эту территорию в порошок даже не заходя сюда, они будут в своё удовольствие попивать кофе где-нибудь на эсминце в каспийском море и лениво нажимать на кнопки пуска ракет, а они здесь рвы копают, жаль, что за наш счёт, а ведь могли в медицину вложить и помочь, например, онкобольным.

    11
    0
  • V
    Viktot
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Как поешь сколько заплатили? Чего не поешь о военных преступлениях РФ? Как убивают мирных в Украине? А точно как на хозяина лайть

    0
    9
  • З
    Злой
    28-го июня

    Так у тех же, против кого думают и мин больше и огромные ракеты есть, народ свой не жалко?

    11
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