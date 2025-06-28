Три страны Балтии решили выйти из договора о запрете мин

Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из договора о запрете мин.

Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция).

По его данным, 27 июня Латвия, Эстония и Литва представили документы о выходе. Выход вступит в силу через полгода.

В Латвии отметили, что такое решение укрепит защиту страны и ее населения. В МИД Эстонии также отметили, что из-за проблем с безопасностью в Европе, страна хочет укрепить национальную оборону. В Литве добавили, что такое решение принималось нелегко.

Также на днях парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщило агентство Reuters.

Процесс выхода из конвенции о запрете противопехотных мин стартовал и в Польше.