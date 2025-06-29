Baltijas balss logotype

Италия и Испания изнывают от жары: красный уровень опасности и запрет на работу 0 604

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
Euronews
Италия и Испания изнывают от жары: красный уровень опасности и запрет на работу

Жара охватила Европу. Температура в некоторых странах превысила 40°C. Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и жара могут повлечь за собой лесные пожары.

Несколько итальянских регионов рассматривают возможность запрета некоторых видов трудовой деятельности в самые жаркие часы дня из-за сильной жары — в 17 городах объявлены красные уровни опасности.

Лацио, Тоскана, Калабрия, Апулия и Умбрия входят в число регионов, планирующих ввести эту меру в ответ на резкое повышение температуры. Министерство здравоохранения Италии поместило 17 из 27 городов, в которых ведется наблюдение, на высший уровень тепловой тревоги, включая Рим, Милан и Неаполь.

В столице туристы искали тень возле Колизея и фонтана Треви, некоторые пользовались зонтиками и пили из общественных фонтанов, чтобы хоть немного охладиться.

Похожие сцены были отмечены в Милане и Неаполе, где уличные торговцы продавали лимонад, чтобы помочь жителям и гостям города справиться с жарой.

Что касается остальной Европы, национальное метеорологическое агентство Испании AEMET предупредило, что июнь может стать самым жарким за всю историю наблюдений: температура в Севилье и других южных городах поднялась до 42°C.

Органы здравоохранения рекомендовали населению избегать напряженной активности во время пика жары и соблюдать питьевой режим, в особенности это касается уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и маленькие дети.

Эксперты связывают увеличение частоты и интенсивности тепловых волн на юге Европы с изменением климата.

Высокие температуры были отмечены также в Греции и Португалии, где местные жители и туристы изнемогают от экстремальной погоды.

Читайте нас также:
#европа #жара
4
0
2
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 188
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 157
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 264
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 284

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 14
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 13
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 20
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 51
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 39
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 90
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 14
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 13
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео