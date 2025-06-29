Италия и Испания изнывают от жары: красный уровень опасности и запрет на работу

Жара охватила Европу. Температура в некоторых странах превысила 40°C. Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и жара могут повлечь за собой лесные пожары.

Несколько итальянских регионов рассматривают возможность запрета некоторых видов трудовой деятельности в самые жаркие часы дня из-за сильной жары — в 17 городах объявлены красные уровни опасности.

Лацио, Тоскана, Калабрия, Апулия и Умбрия входят в число регионов, планирующих ввести эту меру в ответ на резкое повышение температуры. Министерство здравоохранения Италии поместило 17 из 27 городов, в которых ведется наблюдение, на высший уровень тепловой тревоги, включая Рим, Милан и Неаполь.

В столице туристы искали тень возле Колизея и фонтана Треви, некоторые пользовались зонтиками и пили из общественных фонтанов, чтобы хоть немного охладиться.

Похожие сцены были отмечены в Милане и Неаполе, где уличные торговцы продавали лимонад, чтобы помочь жителям и гостям города справиться с жарой.

Что касается остальной Европы, национальное метеорологическое агентство Испании AEMET предупредило, что июнь может стать самым жарким за всю историю наблюдений: температура в Севилье и других южных городах поднялась до 42°C.

Органы здравоохранения рекомендовали населению избегать напряженной активности во время пика жары и соблюдать питьевой режим, в особенности это касается уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и маленькие дети.

Эксперты связывают увеличение частоты и интенсивности тепловых волн на юге Европы с изменением климата.

Высокие температуры были отмечены также в Греции и Португалии, где местные жители и туристы изнемогают от экстремальной погоды.