"У Путина, у нашего правительства не было никаких возражений о вступлении в Европейский союз и в НАТО балтийских государств. Они не представляли угрозы. Так же, как я утверждаю сегодня, что вступление Украины в НАТО не представляет угрозу", - заявил экс-премьер РФ Михаил Касьянов.

"Об этом и говорю – это был совсем другой Путин. Тогда мы все верили, что он приверженец демократических принципов. И Ельцин верил в это, и я верил, и Борис Немцов с Гайдаром в это верили. Но он пришёл из советского КГБ. Оказывается, там иной менталитет у людей. Поэтому получается, что он фактически притворялся".

–Может ли Путин вторгнуться в балтийские государства во время войны против Украины, в текущей ситуации? Не может, у него нет этого ресурса. И понятно, что это слишком опасное дело.

Но если будет сценарий, по которому, скажем, Запад во главе с США принудят Украину капитулировать, и Путин будет выглядеть победителем, то через какое-то время… Ну, я думаю, что поглощение Молдовы – это вопрос уже предрешенный: взятие Одессы, Приднестровья и Молдовы. И тогда, конечно, Путин захочет протестировать как же работает Пятая статья Устава НАТО.

Не обязательно будет вторжение танками в Латвию или Эстонию или Литву. Но может быть какой-то киберудар, какой-то другой способ. Да, он хочет протестировать как это будет.