МАГАТЭ: Иран может вскоре вернуться к обогащению урана

Иран уже через несколько месяцев сможет вновь обогащать уран, завил глава МАГАТЭ. По его словам, удары США и Израиля не нанесли тотального ущерба ядерной программе Тегерана.

Власти Ирана смогут вновь запустить процесс обогащения урана уже через несколько месяцев, несмотря на атаки Израиля и США против ядерных объектов. С такой оценкой выступил Рафаэль Гросси - глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Интервью с ним в воскресенье, 29 июня, опубликовал американский телеканал CBS.

Рафаэль Гросси: Тотального ущерба ядерным объектам Ирана нет

"Мощности, которые у них есть, остаются. В течение нескольких месяцев, или ранее, у них может быть несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран. Но никак нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет", - сказал Гросси.

"Был нанесен серьезный ущерб, но это не тотальный ущерб, - продолжил он. - У Ирана есть промышленные и технологические мощности. Так что, если они захотят, они смогут начать делать это снова".

Иран разрывает связи с МАГАТЭ

25 июня парламент Ирана одобрил закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Его представители не смогут въезжать в страну для проведения инспекций. Законопроект еще должны одобрить Совет стражей конституции и Совет безопасности Ирана.

28 июня иранское госагентство Mehr сообщило, что власти Ирана запретили лично Гросси посещать ядерные объекты страны. МАГАТЭ также не сможет устанавливать там камеры видеонаблюдения.