Baltijas balss logotype

МАГАТЭ: Иран может вскоре вернуться к обогащению урана 0 246

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
Deutsche Welle
МАГАТЭ: Иран может вскоре вернуться к обогащению урана
ФОТО: Instagram

Иран уже через несколько месяцев сможет вновь обогащать уран, завил глава МАГАТЭ. По его словам, удары США и Израиля не нанесли тотального ущерба ядерной программе Тегерана.

Власти Ирана смогут вновь запустить процесс обогащения урана уже через несколько месяцев, несмотря на атаки Израиля и США против ядерных объектов. С такой оценкой выступил Рафаэль Гросси - глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Интервью с ним в воскресенье, 29 июня, опубликовал американский телеканал CBS.

Рафаэль Гросси: Тотального ущерба ядерным объектам Ирана нет

"Мощности, которые у них есть, остаются. В течение нескольких месяцев, или ранее, у них может быть несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран. Но никак нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет", - сказал Гросси.

"Был нанесен серьезный ущерб, но это не тотальный ущерб, - продолжил он. - У Ирана есть промышленные и технологические мощности. Так что, если они захотят, они смогут начать делать это снова".

Иран разрывает связи с МАГАТЭ

25 июня парламент Ирана одобрил закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Его представители не смогут въезжать в страну для проведения инспекций. Законопроект еще должны одобрить Совет стражей конституции и Совет безопасности Ирана.

28 июня иранское госагентство Mehr сообщило, что власти Ирана запретили лично Гросси посещать ядерные объекты страны. МАГАТЭ также не сможет устанавливать там камеры видеонаблюдения.

Читайте нас также:
#иран #магатэ
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 189
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 158
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 264
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 284

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 16
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 15
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 21
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 53
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 39
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 90
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 16
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 15
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео