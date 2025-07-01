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CNN: война в Украине не закончится ранее 2026 года 0 552

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Траектории ударных средств противника над Украиной.

Траектории ударных средств противника над Украиной.

РФ выпускает около 200 "шахедов" ежедневно и имеет на складе около 6000 дронов-имитаторов.

При нынешних темпах нового наступления России, ей потребуется много лет, чтобы достичь намеченной цели. В связи с этим, вероятно, война в Украине затянется и будет идти еще и в 2026 году.

Как отмечает CNN, в Украине уже несколько месяцев обсуждают преславутое российское наступление, которое будет направлено на полний захват Донбасса и южных областей.

"Пока что оно не впечатляет, но россияне добились некоторых успехов и значительно увеличили численность своих войск в некоторых областях", - констатируют американские аналитики.

Российские войска пытаются продвинуться в нескольких районах 1200-километровой линии фронта. Кремль заявил, что наступление будет продолжаться до тех пор, пока он не захватит всю восточную часть Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. При нынешних темпах прогресса это займет много лет.

"Но поскольку администрация Трампа менее заинтересована в проведении переговоров о прекращении огня, война скорее всего, затянется до конца этого года и до 2026 года".

Кроме того, CNN добавило, что беспилотники продолжают играть большую роль в войне. "Россияне штампуют дешевые беспилотники, предназначенные для подавления ПВО и пропуска некоторых ракет. Россияне все чаще используют эту тактику для ударов по украинским городам", - отметило издание.

Служба безопасности Украины подсчитала, что РФ выпускает около 200 "шахедов" ежедневно и имеет на складе около 6000 дронов-имитаторов.

В свою очередь Украина наращивает производство беспилотников большой дальности, чтобы атаковать российские аэродромы нефтеперерабатывающие заводы и транспорт.

"Обе стороны продолжают развивать оборонную промышленность, которая позволяет им продолжать воевать, даже если масштабы российского производства намного превосходят украинские. Огромный российский военный конгломерат "Ростех" производит, по оценкам, 80% оборудования, используемого против Украины", - сообщает CNN.

Но военный бюджет России составляет около 40% от ее общих государственных расходов — более 6% от ее ВВП. Это подстегивает инфляцию, и российский диктатор Владимир Путин уже признал, что рост ВВП в этом году будет "скромным" и даже предположил, что расходы на оборону сократятся уже в 2026 году.

"Хотя долгосрочный прогноз для России может быть мрачным — экономически и демографически — в краткосрочной перспективе она может продолжать финансировать армию численностью более полумиллиона человек, которая находится в Украине или около ее границы. Несмотря на огромные потери, российская армия все еще может генерировать силы, намного превосходящие украинские", - констатировало издание.

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#война в украине
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