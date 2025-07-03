ЕС активно покупает СПГ. Насколько это хорошо для экономики и экологии?

Первый квартал 2025 года ознаменован существенными изменениями в структуре газового импорта в ЕС. Впервые блок покупает больше сжиженного природного газа (СПГ), чем трубопроводного: 8,4 млн тонн против 8,2 млн тонн, согласно данным Евростата.

Объем импорта СПГ вырос на 12% по сравнению с первым кварталом 2024 года, что привело и к увеличению на 45% затрат на операционные расходы. Подобный сдвиг вызван недавним расширением или возобновлением работы установок по регазификации СПГ в таких странах, как Польша, Финляндия, Нидерланды, Германия, Хорватия, Италия, Бельгия и Греция.

Дорогой старт

СПГ подразумевает высокие первоначальные эксплуатационные расходы, поскольку для транспортировки продукт необходимо заморозить до -162°C, а перед регазификацией он сжимается в объеме в 600 раз.

Кроме того, для его транспортировки требуются специально оборудованные фуры или грузовые суда, которые оказывают большее воздействие на окружающую среду, чем обычные трубопроводы. Исследование, проведенное нью-йоркским Корнеллским университетом, показало, что углеродный след СПГ на 33 % выше, чем у угля. "Выбросы метана и углекислого газа, выделяемые при добыче, переработке, транспортировке и хранении СПГ, составляют примерно половину от общего объема выбросов парниковых газов", - говорит автор исследования Роберт Ховарт.

Международное энергетическое агентство утверждает, что по сравнению с трубопроводным газом СПГ оставляет углеродный след почти на 70% больше, однако эксперты считают, что его можно минимизировать - за счет сокращения утечек и факельного сжигания газа, а также с использованием улавливателей углерода.

СПГ - чрезвычайно гибкий ресурс, благодаря возможности подписания краткосрочных контрактов, что позволяет быстрее приспосабливаться к рыночным спадам. То, что для импорта не нужны трубопроводы, также делает СПГ более устойчивым к логистическим проблемам, таким как повреждение инфраструктуры, блокады, смягчая влияние геополитических потрясений.

Раньше ЕС зависел от трубопроводного природного газа из России, но ситуация резко изменилась после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Сначала Москва перекрыла газопровод "Северный поток - 1", который также был серьезно поврежден в результате подводной диверсии. А готовый к эксплуатации и "Северный поток - 2" не проработал ни дня. К тому же российский газ почти не поступает в Европу через Украину, поскольку Киев не продлил транзитные контракты.

В итоге доля российского природного газа в общем объеме импорта энергоносителей в ЕС резко сократилась - с 41 % в 2021 году до примерно 18 % в 2024 году, подсчитала Еврокомиссия.

Столкнувшись с сокращением трубопроводов, ЕС был вынужден перейти на сжиженный газ. В 2025 году США останутся крупнейшим партнером ЕС по СПГ, на долю которого приходится чуть более половины всего импорта в стоимостном выражении (50,7 %). За американцами следуют Россия (17 %) и Катар (10,8 %).

Однако российский импорт по-прежнему актуален, и ЕС пока не может позволить себе полностью его сократить. Хотя и стремится к этому.

Ставка на диверсификацию

Брюссель установил 2027 год в качестве крайнего срока для прекращения импорта всех российских энергоносителей, включая СПГ. На этом фоне страны ЕС спешат диверсифицировать своих газовых партнеров, в первую очередь увеличивая трубопроводный импорт из Норвегии, Азербайджана и Алжира. "Цены на энергоносители в ЕС выше, чем в большинстве других промышленно развитых стран, что представляет собой фундаментальную проблему конкурентоспособности", - говорится в недавнем отчете института Bruegel.

В ответ на это такие страны, как Германия и Румыния, приступили к реализации планов по увеличению добычи газа. В среду Берлин поддержал соглашение с Нидерландами о трансграничной добыче в Северном море. А Бухарест направляется в Черное море с амбициозным проектом под названием Neptun Deep.

Это крупнейший энергопроект Румынии за последние два десятилетия: он должен быть запущенв 2027 году, чтобы использовать предполагаемые запасы газа в 100 миллиардов кубометров.

В первом квартале 2025 года ЕС потратил на импорт природного газа на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя закупил на 12 % меньше по количеству.