Литва начала лишать россиян ВНЖ за частые поездки в РФ

Власти Литвы лишили вида на жительство первого россиянина, нарушившего новый запрет на частые поездки в РФ. Аналогичные разбирательства ведутся в отношении еще 30 человек.

Власти Литвы в соответствии с новой законодательной нормой начали лишать россиян временных видов на жительство за частые поездки в РФ. Такое решение уже принято в отношении первого гражданина России, проживающего в Литве, сообщило в четверг, 3 июля, издание Delfi со ссылкой на Департамент миграции.

Ведутся разбирательства в отношении еще 30 россиян

"Еще тридцать его соотечественников могут лишиться таких разрешений в ближайшее время", - предупредило ведомство. В отношении этих россиян уже начаты процедуры аннулирования литовских ВНЖ, в частности, выясняются дополнительные обстоятельства и ожидаются их объяснения.

По данным литовских властей, в мае, после вступления запрета в силу, в Россию либо Беларусь более одного раза выехали 292 россиянина, но многие из них подпадают под исключения из нового закона.

Запрет россиянам на частые поездки в РФ и Беларусь

В мае в Литве начала действовать законодательная норма, которая запрещает россиянам ездить в РФ и Беларусь чаще одного раза в три месяца без объективных причин. Сейм принял законопроект в смягченном варианте, отклонив первоначальный.

Исключения действуют в отношении граждан РФ, которые посещают Россию или Беларусь по "объективным и независящим" причинам. Кроме того, данный запрет не распространяется на сотрудников компаний, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками между странами ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва ввела целый ряд ограничений в отношении россиян, заявив об угрозе безопасности. Среди прочего власти в Вильнюсе резко ограничили возможности поездок россиян в Литву и запретили им приобретать недвижимость в этой стране.