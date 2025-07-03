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Президент Эстонии призвал уважать русский язык и культуру на фоне напряженности 7 1218

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
mixnews.lv
Президент Эстонии призвал уважать русский язык и культуру на фоне напряженности

В откровенном интервью президент Эстонии Алар Карис высказался о роли русского языка в стране, выступив за сбалансированный подход к культурной интеграции и языковому разнообразию.

Напоминая о своем обещании общаться с русскоязычными жителями на их родном языке, Карис признался, что его русский немного «заржавел» из-за редкой практики. Тем не менее он готов использовать его в случае необходимости, особенно для общения с теми, кто не владеет эстонским.

«Если человек не говорит по-эстонски, нужно использовать все возможности, чтобы понять друг друга, — порой даже язык жестов», — отметил он, подчеркивая прагматичный подход.

Карис решительно отверг идею о том, что русский язык — это «язык врага», выразив сожаление, что язык и культуру часто путают с политикой.

«Оставим в покое культуру — книги, литературу, театр, кино. Они не враги», — заявил он, выступив против запретов на культурные проявления только из-за их связи с русским языком. Президент подчеркнул, что интеграция в эстонское общество требует изучения государственного языка, но игнорировать родной язык человека несправедливо.

Касаясь статуса русского языка, Карис пояснил, что он находится на одном уровне с другими языками меньшинств, за исключением эстонского — единственного государственного. Он напомнил, что Эстония с начала XX века предоставляет культурную и языковую автономию различным сообществам, продолжая традицию инклюзивности.

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#эстония #президент #русский язык
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Оставить комментарий

(7)
  • VS
    Vad Sorry
    3-го июля

    Вчера была статья как Ринкевич, всех русскоязычных типо отыметь хотел, и сейчас руку пожимает?

    20
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июля

    Военные Власти Союза ССР назвали президента Эстонии добросовестным гражданином СССР.

    Русский - гос и язык межнац общения в, СССР

    23
    3
  • А
    Алекс
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го июля

    Где СССР,там же и СМЕРШ.Ещё осталось Ленина вспомнить.На дворе 21 век

    0
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го июля

    Русский язык, является одним из шести рабочих языков ООН. Поэтому, он требует уважения всегда, а не только на фоне напряжённости.

    47
    1
  • A
    Aleks
    3-го июля

    Хорошо бы каждый месяц проводить ротации президентов,чтобы Ринкевич и в Литве посидел и в Эстонии,а те в Латвии ,а то они много го не знают,наверное. Хотя,уверен,знают,что из себя представляет режим центрального офиса,который в Латвии дома,а в Литве и в Эстонии в гостях

    14
    2
  • Ч
    Чангл
    3-го июля

    Умный политик. Жаль их немного

    52
    1
  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    наша страна вместо русского языка и кльтуры пока уважает только педиков и лесбух !

    60
    1
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