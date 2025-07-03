Президент Эстонии призвал уважать русский язык и культуру на фоне напряженности

В откровенном интервью президент Эстонии Алар Карис высказался о роли русского языка в стране, выступив за сбалансированный подход к культурной интеграции и языковому разнообразию.

Напоминая о своем обещании общаться с русскоязычными жителями на их родном языке, Карис признался, что его русский немного «заржавел» из-за редкой практики. Тем не менее он готов использовать его в случае необходимости, особенно для общения с теми, кто не владеет эстонским.

«Если человек не говорит по-эстонски, нужно использовать все возможности, чтобы понять друг друга, — порой даже язык жестов», — отметил он, подчеркивая прагматичный подход.

Карис решительно отверг идею о том, что русский язык — это «язык врага», выразив сожаление, что язык и культуру часто путают с политикой.

«Оставим в покое культуру — книги, литературу, театр, кино. Они не враги», — заявил он, выступив против запретов на культурные проявления только из-за их связи с русским языком. Президент подчеркнул, что интеграция в эстонское общество требует изучения государственного языка, но игнорировать родной язык человека несправедливо.

Касаясь статуса русского языка, Карис пояснил, что он находится на одном уровне с другими языками меньшинств, за исключением эстонского — единственного государственного. Он напомнил, что Эстония с начала XX века предоставляет культурную и языковую автономию различным сообществам, продолжая традицию инклюзивности.