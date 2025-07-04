Из-за жары в Швейцарии отключили АЭС, в Италии плавится асфальт

Жара в Европе бьёт температурные рекорды: в некоторых частях континента температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию.

Жара в Европе бьёт температурные рекорды: в некоторых частях континента температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию.

Турция

В Турции бушуют лесные пожары. Огонь добрался до прибрежного города Чешме в провинции Измир. На тушение направлены сотни пожарных, а также самолётов и вертолётов.

В последнюю неделю из-за палящего солнца, низкой влажности и сильного ветра по всей стране возникли сотни пожаров. Большинство из них удалось ликвидировать. Но десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Сообщается о гибели 81-летнего мужчины от удушья в одной из деревень, остальные жители которой успели эвакуироваться.

Италия

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Италии, как и почти во всей Южной Европе ожидается пик жары.

Итальянское министерство здравоохранение сообщает, что аномально высокие температуры зафиксированы в 17 из 27 крупных городов страны. В начале недели там погибли по меньшей мере пять человек.

В Больцано, расположенном на севере Италии, аномальная жара с температурой +37 градусов наблюдается всё чаще. Город находится в холмистой местности, там мало зелёных насаждений, что усиливает жару. Особенно сложные условия в промышленных районах, местами там даже плавится асфальт.

Власти указывают на необходимость озеленения для снижения температур: в затенённых местах может быть на пять градусов прохладнее.

В настоящее время в Больцано насчитывается около 13 000 деревьев, и каждый год высаживается еще 250 деревьев. Однако эксперты по климату утверждают, что для достижения значимого эффекта охлаждения необходимы тысячи и тысячи саженцев.

Городская инфраструктура, такая как подземные стекловолоконные кабели и системы централизованного отопления, ограничивает возможности посадки. По словам чиновников, в более плотных районах города искусственное затенение, например зонтиками, может смягчить тепловое воздействие.

Австрия

В четверг в Австрии продолжали держаться экстремально высокие температуры- до 38 градусов по Цельсию. В Зальцбурге туристы искали спасения от жары в помещениях с кондиционерами и вентиляторами.

Жара высветила недостатки городского планирования, особенно в районах плотной застройки с малым количеством зелёных насаждений.

За последние десятилетия количество жарких дней в Зальцбурге с температурой за +30 удвоилось: с 10 до почти 20 дней в году.

Жара и засуха также увеличили риск возникновения лесных пожаров. В Верхней Австрии было зарегистрировано несколько пожаров.

Власти принимают превентивные меры, например, следят за уровнем влажности в тюках сена и соломы. Они также проверяют сельскохозяйственную технику и очищают ее от сухого мусора, чтобы снизить риск возгорания.

Швейцария

В швейцарском кантоне Аргау атомную электростанцию "Безнау" частично отключили от электросети из-за продолжающейся жары. Один реактор полностью остановлен, а второй - работает на 50 % мощности.

Компания-оператор станции Axpo заявила, что причиной отключения стала высокая температура воды в близлежащей реке Ааре.

Сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, обратно в и без того перегретую реку мог бы навредить местным фауне и флоре.

Согласно докладу службы ЕС по изучению проблем климата Copernicus за 2024 год, Европа является континентом с наиболее быстро растущей температурой на Земле: с 1980-х годов температура в Европе повышалась в два раза быстрее, чем в среднем по миру.