Европа готовится к войне, которая может начаться через несколько лет, но не понимает, что российский диктатор Владимир Путин готов к вторжению уже сейчас, предупреждает депутат украинского парламента Олег Дунда в своей колонке для издания «The Spectator».

«Многие в Европе, возможно, по-прежнему считают, что вторжение России в одну или несколько стран НАТО маловероятно, если не абсурдно.

Такое мнение кажется удобным, но оно все больше не соответствует реальности.

Вера в так называемый принцип коллективной безопасности альянса, к сожалению, становится стимулом для агрессии Москвы, а не средством сдерживания», — пишет он.

Дунда указывает, что сегодня самой опасной иллюзией является недооценка целей Москвы: «Кремль не борется за новые территории.

Целью России не является Донбасс или даже Киев. Их цель — новая карта Европы, на которой Кремль снова будет диктовать свои правила. Амбиции Путина по сути геополитические. Поэтому им не подойдет никакое перемирие».

Он отмечает, что на Западе преобладает мнение, что если Россия рискнет «проверить» НАТО в странах Балтии, она получит немедленный и жесткий ответ: «Я бы хотел в это верить.

Однако «немедленно» — это не то, что мы видели в 2014 году в Крыму.

То же самое можно сказать о периоде с 2014 по 2022 год в Донбассе или даже в первые дни после полномасштабного вторжения. Вера в сдерживание, к сожалению, сама по себе становится слабостью.

По мнению Дунды, будущее вторжение в страны Балтии не будет копией украинской кампании.

Оно не начнется с танков или деклараций. Оно будет неожиданным: с отключением связи, атаками дронов на инфраструктуру и колоннами людей без опознавательных знаков.

Эстония, Латвия и Литва могут однажды проснуться и оказаться в составе России. Без единого выстрела со стороны НАТО.

По его мнению, операция продлится не более нескольких дней, поскольку войска НАТО не смогут остановить даже колонну гражданских микроавтобусов.

В свою очередь, политическое решение в Лондоне или Брюсселе открыть огонь по «неизвестным лицам» может быть принято слишком поздно или вообще не быть принято.

Депутат напоминает, что захват столиц трех прибалтийских стран, блокирование Сувалькского коридора и блокирование ответных действий НАТО – это не фантастика. Эти сценарии уже были отрепетированы:

«Следующий шаг в плане России прост: дождаться прибытия польских войск в Сувалкский коридор и закрыть ловушку.

Эта территория находится в пределах досягаемости от Калининграда и Беларуси, а логистика НАТО там затруднена».

Он указывает, что такое развитие событий можно остановить, только перейдя от реактивной обороны к проактивному сдерживанию.

Например, создать военный контингент Украины и Польши, сконцентрированный в Гродненской области Беларуси, рассматривая Беларусь не как нейтральную зону, а как потенциальную платформу для вторжения.

«Речь не идет о силе России. Речь идет о слабости Европы, в том числе о ее нежелании сотрудничать.

Если вы не хотите, чтобы война дошла до Дувра, вам нужно действовать сейчас. Потому что война уже началась. Просто не все это еще заметили», – заключает он.