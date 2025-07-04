Baltijas balss logotype

Страны Балтии рискуют проснуться в составе РФ. Без единого выстрела НАТО - украинский депутат 18 2906

В мире
Дата публикации: 04.07.2025
Latvijas Avīze
Страны Балтии рискуют проснуться в составе РФ. Без единого выстрела НАТО - украинский депутат

Европа готовится к войне, которая может начаться через несколько лет, но не понимает, что российский диктатор Владимир Путин готов к вторжению уже сейчас, предупреждает депутат украинского парламента Олег Дунда в своей колонке для издания «The Spectator».

«Многие в Европе, возможно, по-прежнему считают, что вторжение России в одну или несколько стран НАТО маловероятно, если не абсурдно.

Такое мнение кажется удобным, но оно все больше не соответствует реальности.

Вера в так называемый принцип коллективной безопасности альянса, к сожалению, становится стимулом для агрессии Москвы, а не средством сдерживания», — пишет он.

Дунда указывает, что сегодня самой опасной иллюзией является недооценка целей Москвы: «Кремль не борется за новые территории.

Целью России не является Донбасс или даже Киев. Их цель — новая карта Европы, на которой Кремль снова будет диктовать свои правила. Амбиции Путина по сути геополитические. Поэтому им не подойдет никакое перемирие».

Он отмечает, что на Западе преобладает мнение, что если Россия рискнет «проверить» НАТО в странах Балтии, она получит немедленный и жесткий ответ: «Я бы хотел в это верить.

Однако «немедленно» — это не то, что мы видели в 2014 году в Крыму.

То же самое можно сказать о периоде с 2014 по 2022 год в Донбассе или даже в первые дни после полномасштабного вторжения. Вера в сдерживание, к сожалению, сама по себе становится слабостью.

По мнению Дунды, будущее вторжение в страны Балтии не будет копией украинской кампании.

Оно не начнется с танков или деклараций. Оно будет неожиданным: с отключением связи, атаками дронов на инфраструктуру и колоннами людей без опознавательных знаков.

Эстония, Латвия и Литва могут однажды проснуться и оказаться в составе России. Без единого выстрела со стороны НАТО.

По его мнению, операция продлится не более нескольких дней, поскольку войска НАТО не смогут остановить даже колонну гражданских микроавтобусов.

В свою очередь, политическое решение в Лондоне или Брюсселе открыть огонь по «неизвестным лицам» может быть принято слишком поздно или вообще не быть принято.

Депутат напоминает, что захват столиц трех прибалтийских стран, блокирование Сувалькского коридора и блокирование ответных действий НАТО – это не фантастика. Эти сценарии уже были отрепетированы:

«Следующий шаг в плане России прост: дождаться прибытия польских войск в Сувалкский коридор и закрыть ловушку.

Эта территория находится в пределах досягаемости от Калининграда и Беларуси, а логистика НАТО там затруднена».

Он указывает, что такое развитие событий можно остановить, только перейдя от реактивной обороны к проактивному сдерживанию.

Например, создать военный контингент Украины и Польши, сконцентрированный в Гродненской области Беларуси, рассматривая Беларусь не как нейтральную зону, а как потенциальную платформу для вторжения.

«Речь не идет о силе России. Речь идет о слабости Европы, в том числе о ее нежелании сотрудничать.

Если вы не хотите, чтобы война дошла до Дувра, вам нужно действовать сейчас. Потому что война уже началась. Просто не все это еще заметили», – заключает он.

Читайте нас также:
#нато #россия #война #мнения
33
7
2
0
6
11

Оставить комментарий

(18)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го июля

    Без единого выстрела со стороны НАТО. - Причём с букетами полевых цветов в одной руке и сохранённым паспортом СССР в другой. Но только для местных владельцев, хуторов и огромадных наделов земли, сравнимых с площадями советских колхозов, это мало поможет вообще, потому что по всем показателям, нынешний российский штурмовик, в корне отличается от солдата советской армии штурмовавшей Берлин 80 лет назад.

    5
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го июля

    Российская авиабомба КАБ впервые «выровняла» Кривой Рог без сопротивления ПВО.

    14
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    4-го июля

    Какой-то театр одного актёра, всё рассказал всех поделил и сам себе всё объяснил ,альтернатива не приемлема и точка.

    49
    5
  • Д
    Дед
    4-го июля

    А чего? Нормальный вариант.

    21
    3
  • З
    Злой
    4-го июля

    Сколько подобного бреда читаю, но не могу понять и нигде это не написано- зачем России столько голозадых нахлебников которых придётся кормить,обучать и одевать?

    73
    12
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го июля

    не в рфии а в России=СССР

    16
    6
  • NB
    Nose Bose
    4-го июля

    и почему этот разжигатель межнациональной вражды еще не в списке персон нон грата? Ах да, список ручной, как хочу так и верчу :)

    62
    4
  • A
    Aleks
    4-го июля

    А что касается России,то родственников там достаточно,чтобы понимать,что там происходит и как там живется и кому.

    44
    6
  • A
    Aleks
    Aleks
    4-го июля

    А в России я был лет 6 обратно.И вСочи,и в Питере,но одно дело быть туристом,поменяв по хорошему курсу евро на рубли,а другое дело там жить.Илитв капстране РФ все по другому и капиталисты и власть любят народ?😎😂Какой наивняк. Я,конечно,понимаю,что некоторые,прочитав слова Главного раввина РФ Берл Лазара,что они никогда не жили так хорошо как при Путине,мечтают о России а Жириновский вопрошал-а русские так могут сказать?Нет. 😀

    8
    37
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Я б вообще хотел проснуться в суверенном государстве Латвия,что и будет,а не в России или ещё где то.Что то Белоруссия ещё не в составе России,а почему?А потому что Батька все знает и понимает,кто встанет у руля и что будет.Или кто то думает,что управлять Латвией будут русские и русскоязычные при Путине? Конечно,но из России.Гастеры.Как это и вДНР,и в ЛНР,и на других территориях. Кто ж доверит деньги,которые уже свои,каким то там местным русскоязычным😀

    7
    43
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    4-го июля

    Дятел. У тебя запись есть к психиатру?

    43
    3
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    4-го июля

    Я думаю что многие из ж/д и портов очень мечтают проснуться под РФ

    30
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го июля

    Мне реально очень интересно. Хохлы действительно настолько тупы что до сих пор уверены что им все вокруг верят?

    85
    6
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Легко могут,если наверху решат,но что то проснуться в РФ с зарплатой в 40 тыс.рублей и пенсией в 13 тыс.тоже не очень хочется. Притом,ничего ж не поменяется для жизни кардинально.Ну только с ЛГБТ чуток и с русским языком будет полегче.Ну и все,в общем то👅

    9
    43
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    4-го июля

    А ты когда последний раз был в России то? 10 лет обратно, 15?

    40
    3
  • LS
    Luka Senka
    4-го июля

    А сколько путинистов Латвии останутся в живых?

    4
    46
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Luka Senka
    4-го июля

    Ты точно не останешься.

    45
    3
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    4-го июля

    Женька, тебя свои повесят. Не даст соврать 1941-1943 годы. Будешь болтаться и вонять, только не в интернете а в поле

    21
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 193
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 163
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 270
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 6
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 34
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 32
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 35
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 68
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 53
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 6
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 34
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео