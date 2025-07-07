Baltijas balss logotype

Она домогалась: МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу 1 1332

В мире
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
Фото: @titta.maja

Фото: @titta.maja

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу в Португалии за домогательства.

Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото за домогательства. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Как отмечает издание, Майя-Луото обвиняют в ненадлежащем поведении, нарушении служебной этики и домогательствах. Сотрудники финского посольства несколько раз подавали жалобы на главу дипмиссии, обвиняли ее в домогательствах, неподобающем поведении, эмоциональном насилии и истериках.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обратилась к президенту страны Александру Стуббу с просьбой прекратить полномочия Майя-Луото в Лиссабоне. Несмотря на то, что посол Финляндии в Лиссабоне создает «напряженную атмосферу», она сохраняет свои служебные обязанности, поскольку выговор не является основанием для увольнения.

Читайте нас также:
#европа
19
1
2
1
2
2

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    с такой рожей любое домогательство можно квалифицировать как покушение на убийство !!!

    66
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 374
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 382
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 296
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 436

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 0
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 21
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 29
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 36
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 37
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 52
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 0
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 21
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео