Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото за домогательства. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Как отмечает издание, Майя-Луото обвиняют в ненадлежащем поведении, нарушении служебной этики и домогательствах. Сотрудники финского посольства несколько раз подавали жалобы на главу дипмиссии, обвиняли ее в домогательствах, неподобающем поведении, эмоциональном насилии и истериках.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обратилась к президенту страны Александру Стуббу с просьбой прекратить полномочия Майя-Луото в Лиссабоне. Несмотря на то, что посол Финляндии в Лиссабоне создает «напряженную атмосферу», она сохраняет свои служебные обязанности, поскольку выговор не является основанием для увольнения.