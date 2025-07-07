Трамп назвал «смешной» идею Маска о создании новой партии

Президент США заявил, что глава Tesla "совсем слетел с катушек", раз хочет создать собственную партию. Такие проекты в Соединенных Штатах лишь создавали хаос, указал Дональд Трамп, пишет DW .

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, прокомментировал идею своего бывшего соратника, миллиардера Илона Маска, создать собственную партию. "Третьи партии никогда не работали, так что он может развлекаться с этим, но я считаю это смешным", - сказал глава Белого дома журналистам по пути в Вашингтон из своего гольф-клуба в Нью-Джерси.

Впоследствии Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Маск "совсем слетел с катушек". Президент заявил, что в Соединенных Штатах попытки создать третью крупную партию никогда не приводили к успеху, поскольку двухпартийная политическая система США "похоже, не подходит для них".

"Единственное, на что годятся третьи партии, - это на создание полного и тотального развала и хаоса, и нам этого вполне достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли свою уверенность и разум!" - считает Трамп.

Между тем Республиканская партия, по его словам, "представляет собой отлаженную "машину", которая только что приняла самый большой в своем роде закон в истории США". Трамп имеет в виду "большой прекрасный закон", который он провел через Конгресс и подписал в День независимости страны, 4 июля. Этот закон предусматривает, кроме прочего, продление налоговых льгот, увеличение расходов на оборону и пограничную охрану наряду с урезанием социальных расходов.

Глава Белого дома указал, что "большой прекрасный закон" также "к сожалению для Илона" отменяет так называемый "мандат на электромобили" - комплекс мер, который был принят при предыдущем президенте, Джо Байдене, с целью поощрять американцев пересаживаться на этот вид транспорта. Республиканец заявил, что миллиардер с самого начала знал о намерении Трампа отменить "мандат на электромобили" и якобы говорил, что у него "нет никаких проблем с этим". Маск - один из основателей компании-производителя электромобилей Tesla.

Почему Маск решил создать третью партию

В начале второго президентского срока Трампа Маск курировал созданный по его инициативе Департамент эффективности правительства (DOGE), однако в конце мая объявил об уходе с государственной работы в связи с истечением срока его полномочий. В начале июня глава Tesla и космической компании SpaceX раскритиковал проект "большого прекрасного закона", назвав его "отвратительной мерзостью", которая "увеличит и без того гигантский дефицит госбюджета". Маск также пригрозил поддержать на следующих выборах кандидатов от Демократической партии, за что Трамп пообещал бывшему соратнику "очень серьезные проблемы". Тот выступил с примирительным заявлением.

Однако конфликт снова обострился 1 июля, когда президент США пригрозил провести проверку государственных субсидий, выделенных Tesla и другим компаниям Маска.

"Без этой поддержки ему, вероятно, пришлось бы закрыть свою лавочку и вернуться в Южную Африку. Никаких больше запусков ракет, спутников или производства электромобилей, а наша страна сэкономила бы состояние", - написал Трамп в Truth Social.

4 июля, в День независимости США, Маск запустил опрос "Должны ли мы создать Партию Америки?", в котором за сутки проголосовали около 1,3 миллиона человек. Идею "независимости от двухпартийной системы" поддержали более 65 процентов из них.

"Соотношение 2 к 1: вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!" - объявил Маск, добавив: "Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за растрат и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии".

6 июля стало известно, что документы на регистрацию Партии Америки поступили в Федеральную избирательную комиссию США. Правда, неизвестно, подал ли их Илон Маск - сам миллиардер пока не подтвердил этого.