Дания будет требовать приостановить право голоса Венгрии в ЕС из-за того, что Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз. Так, министр по делам Европы Мари Бьерре заявила, что Копенгаген будет добиваться активизации процедуры по статье 7 Договора о ЕС, которая позволяет ограничить права страны-члена, в частности лишить ее голоса в Совете ЕС. Она также отметила, что ЕС должен рассмотреть вариант ограничения доступа к европейским средствам для стран, которые нарушают право Союза.

Cогласно законодательству Европейского Союза, в отношении некоторых стран можно применять определенные ограничительные меры. И Венгрия полностью этим критериям соответствует. В частности, с оглядкой на проведение внутренних реформ, отсутствие свободы слова, проблемы с демократией и так далее. Здесь вопрос чисто процедурный. И Дания, поскольку у нее сейчас есть такая возможность, может инициировать рассмотрение, предоставить всю необходимую информацию и, собственно, ограничить Венгрию в получении финансирования (средств от Банка Европейского Союза), даже без привязки к Украине.

Единственная проблема заключается в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан к такому варианту, скорее всего, готов.

Более того, он даже не против, чтобы такой сценарий был реализован. Почему? Потому что он считает, что это даст ему возможность провести агрессивную предвыборную кампанию. И переизбраться в 2026 году на еще один срок на антиевропейских настроениях. А дальше уже можно будет сделать отступление назад и, собственно, сказать, мол, "верните деньги, мы уже снова начинаем развивать демократию".

В то же время следует понимать, что для решения проблем Украины с ее евроинтеграционными намерениями, нужно также инициировать пересмотр принципов голосования в ЕС, считает украинский политолог Игорь Рейтерович. Путь в ЕС станет легче, когда страны-члены в конце концов перейдут к голосованию по различным вопросам квалифицированным большинством, а не консенсусами.

Дело в том, что, согласно действующей нормативной базе, которая действует в Европейском Союзе, Венгрия может блокировать любой вопрос по Украине. И с ее мнением нельзя не считаться. Но, если будут внесены изменения, упомянутые выше, и, например, вопрос расширения или открытия переговоров по расширению ЕС будет отнесен к компетенции квалифицированного большинства (разговоры об этом, кстати, давно уже велись), тогда Венгрия легко может потерять возможность манипулировать своим статусом в ЕС. И переговоры с Киевом о присоединении можно будет начать без Будапешта.

Впрочем, не стоит ждать изменений в процедуру голосования буквально завтра. Теоретически, это можно сделать не раньше осени. И при условии, что у Дании в этом вопросе будет большая группа поддержки.

Учитывая, что Германия, Италия, Нидерланды, Франция поддерживают подобные инициативы, вероятность изменений довольно высока. Более того, они должны рассматриваться не через призму "украинского вопроса", а через призму функционирования Европейского союза вообще. Ведь позиция отдельных стран часто действительно деструктивна. И с этим действительно надо что-то делать.