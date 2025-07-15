Baltijas balss logotype

Германия и Норвегия закупят Украине Patriot

В мире
Дата публикации: 15.07.2025
BB.LV
Германия и Норвегия закупят Украине Patriot
ФОТО: Global Look Press

Президент Зеленский: Германия и Норвегия закупят Украине Patriot в США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия. Заявление прозвучало в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины», — отметил он.

Подчеркивалось, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия — один.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов.

#война в украине
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Непредсказуемый Трамп уже заявил,что закуп откладывается ..Бедные украи нцы-они то радуются,то грустят .😂😭

    5
    3
  • LS
    Luka Senka
    Aleks
    15-го июля

    Главное что свиней российских уничтожают исправно.Героям Слава

    1
    9
  • LS
    Luka Senka
    15-го июля

    Все вместе поможем армии Украины. Любое пожертвования это убитые выродки россии.

    1
    12
  • LS
    Luka Senka
    15-го июля

    Только уничтожение российской нечисти принесёт мир в мире

    1
    13
  • LS
    Luka Senka
    15-го июля

    Хорошая новость.Черные мешки животным будут в самый раз.

    1
    12
  • HSB
    HREN S BUGRA
    Luka Senka
    15-го июля

    Что то опять салом завоняло, пасть закрой

    6
    2
