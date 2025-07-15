Президент Зеленский: Германия и Норвегия закупят Украине Patriot в США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия. Заявление прозвучало в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины», — отметил он.

Подчеркивалось, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия — один.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов.