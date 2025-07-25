Зеленский: Встречу глав России и Украины начали обсуждать

По заявлению украинского президента, в ходе переговоров уже есть прогресс по организации его встречи с главой Кремля Путиным. "Мы должны положить конец войне, и, вероятно, это начнется с такой встречи", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорщики из Киева и Москвы уже приступили к обсуждению его возможной личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы должны положить конец войне, и, вероятно, это начнется с такой встречи", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами в Киеве в пятницу, 25 июля. По его словам, в настоящий момент обсуждается формат такой встречи, и в переговорах о ней уже есть некий прогресс.

На прошедшем двумя днями ранее в Стамбуле третьем раунде прямых переговоров между Москвой и Киевом, Украина предложила провести в августе новую встречу, но уже на высшем уровне. Таким образом, по представлению Киева, будет соблюден отведенный Москве президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения в войне РФ против Украины.