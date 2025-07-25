Baltijas balss logotype

Зеленский: Встречу глав России и Украины начали обсуждать 3 280

В мире
Дата публикации: 25.07.2025
Deutsche Welle
Зеленский: Встречу глав России и Украины начали обсуждать
ФОТО: twitter

По заявлению украинского президента, в ходе переговоров уже есть прогресс по организации его встречи с главой Кремля Путиным. "Мы должны положить конец войне, и, вероятно, это начнется с такой встречи", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорщики из Киева и Москвы уже приступили к обсуждению его возможной личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы должны положить конец войне, и, вероятно, это начнется с такой встречи", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами в Киеве в пятницу, 25 июля. По его словам, в настоящий момент обсуждается формат такой встречи, и в переговорах о ней уже есть некий прогресс.

На прошедшем двумя днями ранее в Стамбуле третьем раунде прямых переговоров между Москвой и Киевом, Украина предложила провести в августе новую встречу, но уже на высшем уровне. Таким образом, по представлению Киева, будет соблюден отведенный Москве президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения в войне РФ против Украины.

#путин #зеленский #мирные переговоры
(3)
  • Е
    Ехидный
    25-го июля

    встреча Зеленского и Путина ???? видимо у клоуна новый дилер и кокс пока не бодяженый поставляет !!!

    7
    1
  • Ч
    Чангл
    Ехидный
    25-го июля

    Согласен на все 100%. Только Путин не знает об этом. Наркоше опять сон пришёл

    4
    1
  • Ч
    Чангл
    Ехидный
    25-го июля

    Путин дал понять, что с этим говном говорить не о чем. Каждый минус баран из 73% за эту овцу

    0
    1
