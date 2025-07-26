Baltijas balss logotype

Европарламент ускорит процесс отказа ЕС от российского газа 1 273

Дата публикации: 26.07.2025
BB.LV
Европарламент ускорит процесс отказа ЕС от российского газа
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Европарламент решил сдвинуть отказ ЕС от российского газа на год вперед.

Депутаты Европарламента предложили поправки к инициативе об отказе стран Евросоюза от российского газа, которые предусматривают перенос срока вступления в силу запрета на год вперед. Об этом со ссылкой на документы сообщает Reuters.

В прошлом месяце Еврокомиссия внесла документ, предусматривающий окончание поставок газа из России к 1 января 2028 года. Однако евродепутаты хотели бы поэтапно отказаться от импорта энергоносителя уже к 1 января 2027 года, а начать с 2026-го.

Впрочем, дипломаты стран ЕС усомнились в том, что правительства поддержат такую инициативу, потому что даже имеющийся срок согласовать достаточно тяжело.

Тем не менее практика утверждений законопроекта такова, что непроходное требование могут использовать в качестве переговорного рычага для одобрения других мер. В том числе речь идет о штрафах для компаний, нарушающих запрет, вплоть до отзыва лицензий.

План Еврокомиссии, представленный в начале мая, предусматривает отказ от новых газовых контрактов с Россией и спотовых закупок уже в 2025 году, а к концу 2027-го — запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов.

Против инициативы выступают Венгрия и Словакия. В частности, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о немыслимости исполнения требований руководства Евросоюза об отказе от использования российских нефти и газа, поскольку экономика страны завязана на них.

(1)
  • З
    Злой
    26-го июля

    Меня спрашивают, почему перестал ездить на отдых в европу, отвечаю, что не собираюсь поддерживать своими деньгами умалишённых и бредни придуманные ими.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 400
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

