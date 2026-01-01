В статье для Euronews д-р Александр Вольф, глава берлинского офиса Фонда Ханнса Зайделя, объясняет, почему время наивности прошло и с какими тремя иллюзиями мы должны распрощаться в Европе.

2025 год стал не просто очередным бурным годом в учебниках истории, а годом, когда старый мировой порядок был окончательно отправлен на покой.

Тот, кто честно оглянется назад 1 января 2026 года, поймет, что благих намерений уже недостаточно - необходима стратегия выживания.

События прошлого года - от тектонических сдвигов в апреле до открытой атаки на независимость Федеральной резервной системы США - стали последним предупредительным выстрелом в нос старому континенту.

Сообщение, которое многие в Берлине, Брюсселе и Париже все еще не хотят слышать, заключается в том, что Запада в том виде, в котором мы его знали, больше не существует.

Для политического и экономического 2026 года это означает радикальную рекалибровку: время стратегической наивности прошло.

Мы больше не можем позволить себе принимать новогодние резолюции, которые будут забыты к февралю.

Сейчас Европе нужен беспристрастный взгляд на реальность и готовность распрощаться с тремя удобными иллюзиями, которые слишком долго убаюкивали нас ложным чувством безопасности.

Иллюзия 1: "США возвращаются".

Надежды на Атлантику стали политическим рефлексом в Европе. В 2026 году мы должны научиться подавлять этот рефлекс. Предположение о том, что после короткой фазы раздражения трансатлантические отношения вернутся к нормальному состоянию 1990-х годов, опасно и парализует.

Рынок капитала, часто самый честный индикатор геополитических реалий, уже давно подал голос. За 2025 год золото подорожало примерно на 60 %, в то время как глобальные инвесторы все чаще выходят из долларовых позиций и перераспределяют свои средства в пользу безопасных убежищ.

Это не просто периодически возникающий шум, а структурный вотум недоверия старой резервной валюте. Для Европы это означает, что 2026 год должен стать годом финансового освобождения и освобождения политики безопасности.

Мы должны научиться плавать без "большого брата". Это означает не антиамериканизм, а суверенитет.

Европейская опора в НАТО (Германия), достойная этого названия, и еврозона с углубленными рынками капитала, способными самостоятельно противостоять вызовам из-за рубежа, больше не являются "приятными" проектами. Они являются страховкой жизни нашей модели.

Иллюзия 2: "Рынок сам разберется с Китаем"

На протяжении десятилетий в Германии и Европе звучала мантра: "Изменения через торговлю".

Считалось, что при достаточном объеме экспорта системы в конце концов гармонизируются. 2025 год окончательно опроверг эту надежду. Конкуренция с Китаем - это не обычная борьба за долю рынка, а системная жестокая конкуренция.

Если в Шэньчжэне инновации появляются такими темпами, о которых Европа может только мечтать, то это не приглашение к честной конкуренции, а попытка технологического захвата. В то же время эскалация пошлин США в прошлом году пошатнула мировой торговый порядок и зажала Европу между фронтами.

Европейский ответ на это в 2026 году больше не должен быть плаксивым. Мы должны перестать рассматривать промышленную политику как падение рыночной экономики. Целенаправленное продвижение ключевых технологий, таких как электронная мобильность, робототехника и искусственный интеллект, - это не классическое "субсидирование" в этом году, а самозащита.

Тот, кто хочет, чтобы слова "Сделано в Германии" или "Сделано в Европе" имели вес и в 2036 году, должен вернуть себе стратегическую автономию над цепочками поставок и производственными мощностями.

Рынок регулирует многие вещи, но он не регулирует геополитику.

Иллюзия 3: "ИИ сделает мою работу"

В то время как Европа действует слишком нерешительно на макроэкономическом уровне, на индивидуальном уровне зачастую царит истерия.

Страх, что искусственный интеллект (ИИ) уничтожит массу рабочих мест, игнорирует демографическую реальность континента: Европа сокращается, больным местом остается рабочая сила, а не рабочие места. Нехватка рабочей силы будет с нами и после нового года, хотим мы этого или нет.

Если вы будете сидеть сложа руки, вы проиграете

Но и здесь действует следующее правило: если вы сидите сложа руки, вы проиграете. 2026 год станет годом специалистов. ИИ - это не убийца рабочих мест, а убийца посредственности. Он наказывает посредственность и поощряет совершенство. Те, кто выполняет общие задачи, которые алгоритм может сделать быстрее и дешевле, окажутся под давлением. С другой стороны, в выигрыше окажутся те, кто сочетает глубокий человеческий опыт - будь то мастерство, стратегия, забота или исследования - с технологиями.

Для систем образования и компаний это означает отказ от подготовки специалистов широкого профиля в пользу развития глубоких навыков.

Технологии - это тот рычаг, который позволит Европе сохранить процветание, несмотря на сокращение численности населения, но только в том случае, если континент овладеет ими, а не просто будет их потреблять.

Главное на столе: стратегическая автономия.

Что следует из этих трех иллюзий?

Девизом 2026 года не может быть "рост любой ценой" или "возвращение к нормальной жизни". Это должна быть стратегическая автономия.

Европа предоставлена сама себе: ни Вашингтон, ни Пекин не спасут континент. Оба преследуют свои национальные интересы со всей строгостью, которой Европе придется учиться заново.

Это звучит мрачно, но это не пессимизм, а реализм, а реализм - это первый шаг к силе.

Европа обладает огромным потенциалом: одним из крупнейших внутренних рынков в мире, интеллектуальными ресурсами, финансовой мощью и историей стойкости. 2026 год - это год, когда эта энергия должна быть наконец использована в политике власти.

Те, кто войдет в этот год с четкой стратегией и без иллюзий, смогут не только переждать бурю, но и пережить ее. С другой стороны, те, кто надеется, что ветер утихнет и старый мир вернется, рано или поздно проиграют.