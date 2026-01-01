Baltijas balss logotype
Накануне новой атаки на Иран? Израиль прикроют «Железным лучом» 1 299

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Накануне новой атаки на Иран? Израиль прикроют «Железным лучом»
ФОТО: Global Look Press

Breaking Defense: ВВС Израиля получили первую лазерную систему ПВО Iron Beam.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля получили первый образец лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) Iron Beam («Железный луч»). Изделие сможет прикрывать объекты от дронов, ракет и минометных мин, пишет Breaking Defense. Напомним, ранее также сообщалось, что Израиль хочет нанести новые удары по Ирану.

Минобороны Израиля и компания Rafael Advanced Defense Systems поставили первую систему 29 декабря. Отмечается, что «Железный луч» вступил в строй. В военном ведомстве рассказали, что установка прошла серию испытаний, в ходе которых отрабатывали борьбу с различными угрозами.

Iron Beam интегрируют в состав многоуровневой системы ПВО. Лазер дополнит комплексы «Стрела», «Праща Давида» и «Железный купол». Считается, что стоимость одного применения «Железного луча» почти равна стоимости энергии, которую тратят на его работу.

В октябре холдинг «Швабе» впервые представил мобильную лазерную систему для поражения беспилотников. В основе разработки лежит лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей.

В июне стало известно, что Израиль заявил о перехвате около 40 беспилотников с помощью новых лазеров.

В свою очередь, как пишут СМИ, прибывший в США премьер Израиля Нетаньяху убеждает Трампа снова ударить по Ирану. Трамп уже предупредил Иран о новых ударах, если Тегеран попытается восстановить свою ядерную программу.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го января

    Так как если то ,о чем пишут и говорят многие евреи-это ,,Новый Иерусалим,,на территории Украины по договорнякк между Путиным,Зеленский,Трампом и Нетаньяху,то никто ничем Израиль не прикроет.. Много будет погибших,а остальных американские транспортники вывезут на Украину,но часть евреев и армия останутся-надр добивать палестинцев,чтобы завладеть территориями и нефтью.. Бога нет,потому что бог это нацистское недоразумение давно бы уничтожил....🔯👽😈

    2
    5

