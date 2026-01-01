Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Через 25 лет в Литве останется 2,68 миллиона человек, высчитала статистика 1 248

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг на башне Гедиминаса развевается, несмотря ни на что.

Флаг на башне Гедиминаса развевается, несмотря ни на что.

Было оценено 12 сценариев рождаемости, смертности и миграции.

Государственное агентство данных (ГАД) Литвы представляет прогнозы численности постоянных жителей на 2026–2100 гг., подготовленные на основе сценариев, адаптированных к Литве.

Было оценено 12 сценариев рождаемости, смертности и миграции; в качестве отправной точки рекомендуется наиболее вероятный (средний) сценарий, сообщается в пресс-релизе ГАД.

Основные моменты

Согласно наиболее вероятному сценарию, к началу 2050 г. в Литве будет 2 680,2 тыс. постоянных жителей, что на 210,4 тыс. (7,3 %) меньше, чем в начале 2025 г. (2 890,7 тыс.).

К началу 2075 г. прогнозируется 2 389,0 тыс. жителей (на 501,6 тыс., или 17,4 %, меньше, чем в 2025 г.). На начало 2100 г. – 2 152,2 тыс. жителей (на 738,5 тыс., или 25,5 %, меньше, чем в 2025 г.).

Изменение возрастной структуры населения: доля населения в возрасте 65 лет и старше может увеличиться с 20,9 % (2025 г.) до 37,6% (2100 г.).

Численность населения трудоспособного возраста (15–64 г.) сократится с 1 878,9 тыс. (2025 г.) до 1 101,0 тыс. (2100 г.).

Численность женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) сократится с 597,9 тыс. (2025 г.) до 345,3 тыс. (2100 г.).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличится: к 2050 г. женщин – до 85,6 г., мужчин – до 78,2 г.; к 2100 г. – до 90,8 г. и 84,3 г. соответственно.

Что и почему прогнозируется?

Прогнозы показывают устойчивое сокращение численности населения и ускоренное старение общества. Ожидается, что отрицательный естественный прирост населения будет сохраняться (число смертей будет выше числа рождений), а отрицательный естественный прирост будет частично компенсироваться положительным балансом международной чистой миграции (число иммигрантов будет выше числа эмигрантов).

Гендерная структура: женщин останется больше

В течение прогнозируемого периода женщин в Литве останется больше, чем мужчин. В начале 2050 г. женщин будет на 75,5 тыс. больше, чем мужчин, в 2075 г. — на 30,9 тыс., в 2100 г. — на 38,0 тыс. (в 2050 г. женщины будут составлять 51,4 %, в 2075 г — 50,6 %, в 2100 г. — 50,9 % общей численности постоянного населения).

Возрастные группы: меньше детей и людей трудоспособного возраста, больше пожилых людей

На начало 2050 г. прогнозируется 312,2 тыс. (11,6 %), на 2075 г. – 261,3 тыс. (10,9 %), на 2100 г. – 241,1 тыс. (11,2 %) детей в возрасте 0–14 лет. Число людей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 808,2 тыс. в 2050 г. и 868,6 тыс. в 2075 г., а в 2100 г. составит 810,1 тыс. (37,6 %).

Рождаемость и численность женщин репродуктивного возраста

Сокращение числа женщин репродуктивного возраста станет одним из факторов, определяющих снижение рождаемости в долгосрочной перспективе. Согласно прогнозам, в 2050 г. родится 20 151 ребёнок, в 2075 г. – 17 661, в 2100 г. – 15 330 (в 2025 г. – 19381).

Важное замечание относительно допущений

Прогнозы основаны на динамике рождаемости, смертности и миграции, установленной в сценариях, но не учитывают влияние новых факторов и неожиданных угроз (геополитических, климатических или эпидемиологических) на демографические изменения. В случае существенных изменений тенденций сценарии следует пересмотреть; следующий пересмотр запланирован на 2027 год.

Читайте нас также:
#рождаемость #Литва #демография #миграция #смертность #женщины #старение #население
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го января

    А в Латвии через 25 лет не останется никого...😭

    5
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Киеве чаще всего страдает гражданский сектор. Иконка видео
Изображение к статье: Армия латиноамериканской республики оснащена российским оружием. Иконка видео
Изображение к статье: В 2026 году Россия усилит гибридные действия и операции по оказанию влияния в Европе - эксперт
Изображение к статье: «Воры хунты Зеленского»: спикер парламента Чехии устроил скандал новогодним обращением

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео