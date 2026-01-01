Государственное агентство данных (ГАД) Литвы представляет прогнозы численности постоянных жителей на 2026–2100 гг., подготовленные на основе сценариев, адаптированных к Литве.

Было оценено 12 сценариев рождаемости, смертности и миграции; в качестве отправной точки рекомендуется наиболее вероятный (средний) сценарий, сообщается в пресс-релизе ГАД.

Основные моменты

Согласно наиболее вероятному сценарию, к началу 2050 г. в Литве будет 2 680,2 тыс. постоянных жителей, что на 210,4 тыс. (7,3 %) меньше, чем в начале 2025 г. (2 890,7 тыс.).

К началу 2075 г. прогнозируется 2 389,0 тыс. жителей (на 501,6 тыс., или 17,4 %, меньше, чем в 2025 г.). На начало 2100 г. – 2 152,2 тыс. жителей (на 738,5 тыс., или 25,5 %, меньше, чем в 2025 г.).

Изменение возрастной структуры населения: доля населения в возрасте 65 лет и старше может увеличиться с 20,9 % (2025 г.) до 37,6% (2100 г.).

Численность населения трудоспособного возраста (15–64 г.) сократится с 1 878,9 тыс. (2025 г.) до 1 101,0 тыс. (2100 г.).

Численность женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) сократится с 597,9 тыс. (2025 г.) до 345,3 тыс. (2100 г.).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличится: к 2050 г. женщин – до 85,6 г., мужчин – до 78,2 г.; к 2100 г. – до 90,8 г. и 84,3 г. соответственно.

Что и почему прогнозируется?

Прогнозы показывают устойчивое сокращение численности населения и ускоренное старение общества. Ожидается, что отрицательный естественный прирост населения будет сохраняться (число смертей будет выше числа рождений), а отрицательный естественный прирост будет частично компенсироваться положительным балансом международной чистой миграции (число иммигрантов будет выше числа эмигрантов).

Гендерная структура: женщин останется больше

В течение прогнозируемого периода женщин в Литве останется больше, чем мужчин. В начале 2050 г. женщин будет на 75,5 тыс. больше, чем мужчин, в 2075 г. — на 30,9 тыс., в 2100 г. — на 38,0 тыс. (в 2050 г. женщины будут составлять 51,4 %, в 2075 г — 50,6 %, в 2100 г. — 50,9 % общей численности постоянного населения).

Возрастные группы: меньше детей и людей трудоспособного возраста, больше пожилых людей

На начало 2050 г. прогнозируется 312,2 тыс. (11,6 %), на 2075 г. – 261,3 тыс. (10,9 %), на 2100 г. – 241,1 тыс. (11,2 %) детей в возрасте 0–14 лет. Число людей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 808,2 тыс. в 2050 г. и 868,6 тыс. в 2075 г., а в 2100 г. составит 810,1 тыс. (37,6 %).

Рождаемость и численность женщин репродуктивного возраста

Сокращение числа женщин репродуктивного возраста станет одним из факторов, определяющих снижение рождаемости в долгосрочной перспективе. Согласно прогнозам, в 2050 г. родится 20 151 ребёнок, в 2075 г. – 17 661, в 2100 г. – 15 330 (в 2025 г. – 19381).

Важное замечание относительно допущений

Прогнозы основаны на динамике рождаемости, смертности и миграции, установленной в сценариях, но не учитывают влияние новых факторов и неожиданных угроз (геополитических, климатических или эпидемиологических) на демографические изменения. В случае существенных изменений тенденций сценарии следует пересмотреть; следующий пересмотр запланирован на 2027 год.