Польша передаст Украине еще два пакета военной помощи

Сикорский: Польша передаст Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца года.

Польша готовится передать Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца текущего года. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

По словам дипломата, стороны также обсудили реализацию 47-го пакета военной помощи. Он отметил, что в рамках 48-го и 49-го пакета «в текущем году будет обеспечена существенная поддержка оборонного потенциала нашего соседа».

При этом Сикорский не стал раскрывать стоимость траншей, и какие виды вооружений в них войдут, добавив, что не обо всех подробностях может говорить публично.