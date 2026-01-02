Baltijas balss logotype
Война в Украине: сколько раз Россия сможет массированно атаковать в 2026 году 1 376

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Киеве чаще всего страдает гражданский сектор.

В Киеве чаще всего страдает гражданский сектор.

Путина не удовлетворит даже Херсон и Запорожье, уверен эксперт.

Война в Украине продолжится и в 2026 году — в этом убеждены ряд военных экспертов, учитывая нынешнюю ситуацию. С учетом того, сколько страна-агрессор нанесла массированных ударов по городам Украины в прошлом году, есть вероятность того, что количество воздушных ударов в 2026 году может быть как минимум приближено к таковому — Россия накапливает ракеты и дроны, работает над увеличением их производства.

Существует ли военная формула, по которой можно подсчитать вероятное количество массированных атак со стороны российской армии в 2026 году — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

skll2.png

«Есть формула, что война — дело не линейное. Есть определенные всплески, есть и стагнации. То, что у врага есть ресурсная база для того, чтобы создавать ракеты и дроны, чтобы совершать масштабные атаки, — это очевидно. Плюс есть поставки из Северной Кореи и исламской республики Иран. Надеяться на то, что будут достигнуты какие-то договоренности в рамках переговорного трека с помощью США — я в это не верю. Глава Кремля Владимир Путин почему-то уверен, что силой оружия сможет достичь определенных результатов», — говорит Селезнев. И призывает избавиться от иллюзий.

«Лишу иллюзий: точно вряд ли Путин удовлетворится контролем над всей территорией Луганской и Донецкой областей. Его не удовлетворит даже Херсон и Запорожье», — уверен эксперт.

Селезнев добавляет, что в российской армии на сегодняшний день есть по меньшей мере 10 стационарных и один мобильный центр, которые она может применять для осуществления дроновых атак. При этом он не исключает, что массированные атаки (с использованием ракет) Россия захочет совершать и дважды, и трижды в месяц.

«Что мешает врагу в течение года построить еще несколько площадок, чтобы одновременно запускать дроны? Это России абсолютно по силам. Ресурсы есть. Врагу нужно буквально несколько суток, чтобы накопить количество для масштабной атаки», — анализирует ситуацию Селезнев.

И, резюмируя, отмечает: «РФ пытается масштабировать изготовление дронов и ракет, увеличить масштабы закупок. Но ведь и мы не «пасем задних». Операция «Паутина» генерала Василия Малюка показала, что мы можем наносить очень болезненные удары. Часть российской стратегической авиации Украина уничтожила. Кто знает, какие приготовления продолжаются и где мы ударим в следующий раз? Обратите внимание, что недавно Россия запускала свои стратегические бомбардировщики из Амурского края, оттуда, куда мы пока не можем достать. Не можем достать сегодня. А кто может гарантировать, что не дотянемся туда завтра?».

#война РФ и Украины #Украина #война #дроны #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го января

    Где-то я это уже слышал... А-а-а, вспомнил! Это был день, когда сразу два политика выступили со странными заявлениями: Усрула фон дер Ляйен сказала, что русские выковыривают чипы из стиральных машин, чтобы вставлять в ракеты. А Зеленский добавил: "Ракет у России осталось на два, максимум на три дня". И было это еще в 2022-м году...

    9
    3

