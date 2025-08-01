Baltijas balss logotype

Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

В мире
Дата публикации: 01.08.2025
BB.LV
Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя
ФОТО: Youtube

Bloomberg: четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии.

У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, причиной заминки стало то, что индийские закупки этого российского углеводорода оказались в центре внимания на фоне давления со стороны США и Европейского союза. Речь идет о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, которые стоят на якоре у Джамнагара. Еще дальше от берегов стоят два других танкера — Destan и Horae.

Отмечается, что после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил высокими импортными пошлинами приобретателям российской нефти, Нью-Дели призвал индийские нефтеперерабатывающие компании разработать планы по закупкам нефти из других стран.

Есть данные, что на прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии уже перестали покупать российскую нефть, испугавшись 100-процентных пошлин США. На тот момент это касалось таких предприятий, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.

  • Ч
    Чангл
    1-го августа

    Индусов много, но они сцыкуны

    3
    1
  • Ч
    Чангл
    1-го августа

    Индусов много, но они сцыкуны

    3
    1

