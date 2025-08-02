ФБР скрыло имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отредактировало документы по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна, скрыв имена президента страны Дональда Трампа и других известных людей, сообщило в пятницу, 1 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, имя Трампа вымарала из документов группа сотрудников ФБР, которая проводила окончательный обзор файлов. Речь идет о работниках бюро, которые отвечают за соблюдение Закона о свободе информации. Им поручили изучить архив дела и определить, какие документы можно опубликовать.

В итоге, как сообщалось ранее, сотрудники ФБР обнаружили при проверке в файлах Эпштейна многочисленные упоминания Трампа и других известных людей. Само по себе упоминание их имен нельзя считать ни доказательством виновности, ни даже намеком на правонарушение, подчеркивает Bloomberg. В каком контексте упоминались имена этих людей, неизвестно.

Сокрытие имени Трампа

По словам источников Bloomberg, имя действующего президента США было скрыто в файлах Эпштейна, поскольку в 2006 году, на момент начала федерального расследования в отношении финансиста, Дональд Трамп был частным лицом. Основанием к редактуре послужили два исключения из Закона о свободе информации. Они защищают людей и их персональные данные в документах правоохранительных органов от "неоправданного вторжения в личную жизнь". Агентство пишет, что это распространенная практика для властей США даже в тех случаях, когда речь идет о публичных персонах.

Документы по делу Джеффри Эпштейна, по данным Bloomberg, отредактировали перед тем, как министерство юстиции США и ФБР решили, что "дальнейшее раскрытие" материалов, связанных с Эпштейном, "не будет целесообразным или оправданным".

Дональд Трамп был знаком с Джеффри Эпштейном, а после его смерти неоднократно высказывал теорию, что финансист вел список клиентов, которым "одалживал" несовершеннолетних для секса. По мнению Трампа, в этом списке могли быть политики-демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения в должность президента. Однако недавно администрация Трампа заявила, что на самом деле списка не существует. Это вызвало критику в адрес лидера США у его наиболее преданных сторонников.