В передовой стране ЕС - в Германии рассматривается вопрос введения новой платы на электроэнергию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

Новый налог нужен для финансирования строительства резервных газовых электростанций, которые будут запускаться в случае нехватки обычной генерации — например, при длительном безветрии или резком росте цен на рынке.

По словам министра экономики Катерины Райхе, к 2030 году Германия должна создать резерв мощностью 20 гигаватт. При этом станции будут получать деньги не за выработку электричества, а просто за готовность включиться при необходимости. Оплачивать это, как следует из плана, должны все потребители через специальную надбавку к тарифу на электроэнергию.

Точная сумма нового сбора пока неизвестна. Однако аналогичные предложения обсуждались еще при бывшем министре Роберте Хабеке — тогда речь шла как минимум о двух центах за каждый киловатт-час. Если сбор действительно введут, это станет нарушением прежних обещаний правящей коалиции под руководством канцлера Фридриха Мерца снизить цены на электричество для всех жителей страны.

По теме: Цены резко пошли вверх: жители Латвии прощаются с поставщиками электроэнергии