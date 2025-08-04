Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ещё дороже! В ЕС хотят ввести новый сбор на электроэнергию с жителей 3 1981

В мире
Дата публикации: 04.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ещё дороже! В ЕС хотят ввести новый сбор на электроэнергию с жителей
ФОТО: Unsplash

В передовой стране ЕС - в Германии рассматривается вопрос введения новой платы на электроэнергию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

Новый налог нужен для финансирования строительства резервных газовых электростанций, которые будут запускаться в случае нехватки обычной генерации — например, при длительном безветрии или резком росте цен на рынке.

По словам министра экономики Катерины Райхе, к 2030 году Германия должна создать резерв мощностью 20 гигаватт. При этом станции будут получать деньги не за выработку электричества, а просто за готовность включиться при необходимости. Оплачивать это, как следует из плана, должны все потребители через специальную надбавку к тарифу на электроэнергию.

Точная сумма нового сбора пока неизвестна. Однако аналогичные предложения обсуждались еще при бывшем министре Роберте Хабеке — тогда речь шла как минимум о двух центах за каждый киловатт-час. Если сбор действительно введут, это станет нарушением прежних обещаний правящей коалиции под руководством канцлера Фридриха Мерца снизить цены на электричество для всех жителей страны.

По теме: Цены резко пошли вверх: жители Латвии прощаются с поставщиками электроэнергии

×
Читайте нас также:
#Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
1
0
1
2
20

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео