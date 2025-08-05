Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о том, что израильские вооружённые силы должны оккупировать весь сектор Газа, сообщили в понедельник израильские СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Сообщается, что в ближайшие дни Нетаньяху намерен провести консультации со своим Советом по вопросам безопасности и руководством армии, чтобы заручиться поддержкой этого плана.

"Жребий брошен, мы готовимся к полной оккупации сектора Газа", — заявил высокопоставленный чиновник из окружения Нетаньяху, которого цитирует портал Ynetnews.

Ранее израильский премьер заявил, что планирует созвать Совет по вопросам безопасности для обсуждения дальнейших действий в секторе Газа, где вооружённый конфликт с боевым крылом группировки "Хамас" продолжается уже почти 22 месяца.

В опубликованном в воскресенье видеообращении Нетаньяху отметил, что "Хамас" отказывается согласиться на решение, которого можно было бы достичь в ходе переговоров.

Военную кампанию в секторе Газа Нетаньяху начал в октябре 2023 года в ответ на нападения, организованные "Хамас", в результате которых были убиты более 1200 человек и похищены 250 заложников.

Израильские силы в настоящее время контролируют около 75% территории сектора Газа. Оставшиеся заложники, примерно 20 из которых, по всей вероятности, ещё живы, предположительно находятся в районах, которые всё ещё контролирует "Хамас".

Армия обороны Израиля неоднократно выступала против полной оккупации сектора Газа, предупреждая, что уничтожение всех туннелей и бункеров "Хамас" может занять несколько лет.

Операция по захвату всего сектора также может поставить под угрозу жизнь заложников, которых боевики могут убить при приближении израильских войск.