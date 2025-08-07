Как рассказывает украинский портал Strana.ua, в начале войны инциденты случались довольно часто. Например, в 2023 году произошла стычка между игроками российского и украинского футбольных клубов в отеле Royal Seginus в Анталье, где команды находились на сборах. Футболисты из украинского клуба «Минай» потребовали от россиян спеть гимн Украины. Все закончилось массовой потасовкой.

«Бывало такое, что русские туристы могли демонстративно покинуть вечернее шоу, когда узнавали, что на сцене выступают украинки. Или же устраивали бойкот украинским аниматорам. Сейчас такого уже почти не встретишь. В то же время украинцы жаловались, что персонал разговаривает с ними по-русски, но это вполне объяснимо, ведь 80% наших гостей - россияне», - рассказал менеджер одного из отелей в Анталье Мурат.

В то же время, по наблюдениям отельеров, русские и украинцы теперь стараются не контактировать, часто просто игнорируют друг друга.

«Люди приехали отдыхать, а не ссориться. Бывают какие-то единичные случаи мелких споров, но до серьёзных конфликтов не доходит. Был случай, когда в Анталье нетрезвый русский чуть не подрался с украинцем из-за полотенца в цветах украинского флага, но такое происходит нечасто. В отелях действуют строгие правила: в случае конфликтов вызывают жандармов и может дойти до выселения. Никто не хочет портить себе отдых», - говорит гид из Антальи Серкан Актан.

Сами отдыхающие также рассказывают, что стараются избегать конфликтов. «Хотя бывали неприятные моменты. Мы плавали в море с мамой, разговаривали на русском, а женщины рядом между собой назвали нас хохлами - так, что мы слышали. Поняли, видимо, по нашему произношению. Мы просто сделали вид, что не услышали. А так украинцы и русские просто не общаются друг с другом. Русских в отеле подавляющее большинство. Персонал при заезде приветствует всех гостей, даже иностранцев, на русском», - рассказала одесситка Ирина, которая отдыхала в июле в пятизвездочном отеле в Кемере под Антальей.

Менеджер одного из крупных отелей в Кемере также говорит, что число конфликтов заметно уменьшилось. "В конкретно нашем отеле вообще серьезных инцидентов с драками никогда не было. Даже в первый год войны. Просто изначально люди сюда едут на отдых и понимают, что если будет драка и еще что-то - всех участников как минимум выселят из отеля без компенсации. А если есть ущерб имуществу, то потребуют возместить. Если же нанесены увечья - то это вообще уголовное дело. Кому это надо? Однако в первые годы чувствовалось сильное напряжение. Были перепалки и ругань. Словесные конфликты возникают постоянно между разными туристами. Но когда в них участвовали украинцы и русские, то это сразу выделялось масштабом и накалом. Это было особенно заметно в 2022-2023 годах. В прошлом году напряжения стало гораздо меньше. А в этом еще меньше. Все чаще вижу, как украинцы и русские вместе общаются, знакомятся. Особенно это касается детей и подростков. Там вражды очень мало чувствуется. Старшее поколение более напряженное. Такого плотного общения, как раньше было до войны, теперь уже нет. Хотя и взрослые общаются уже чаще, чем в 2022 году. Но многие просто предпочитают отдыхать и не обращать внимание на туристов из соседней страны", - говорит менеджер.