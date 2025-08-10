Миллионы работников по всему ЕС продолжают получать минимально возможную плату за свой труд. Этот законодательно установленный порог призван обеспечить базовый уровень жизни. Однако уровень МРОТ часто не успевает за инфляцией.

По данным Евростата, на июль 2025 года минимальная месячная зарплата (до вычетов) в странах ЕС составляла от 551 евро в Болгарии до 2 704 евро в Люксембурге.

Если учитывать страны-кандидаты в члены ЕС, то самая низкая минимальная зарплата — в Украине, 164 евро.

В пяти странах ЕС — Австрии, Дании, Италии, Финляндии и Швеции — МРОТ вообще не установлен.

За исключением Франции, где дают 1 802 евро, все остальные страны, входящие в высшую группу, установили МРОТ на уровне больше двух тысяч. Кроме Люксембурга, это Ирландия (2 282 евро), Нидерланды (2 246 евро), Германия (2 161 евро) и Бельгия (2 112 евро).

Латвия находится внизу списка с 740 евро минимальной оплаты труда. Меньше минималка только в Венгрии (724 евро) и в Болгарии (551 евро). Даже в Румынии минималка теперь больше - 797 евро. В Литве - 1038 евро, в Эстонии - 886 евро.

В Европе также есть страны, где МРОТ меньше 600 евро. В эту группу входит лишь одна страна ЕС — Болгария (551 евро), а в основном это страны-кандидаты: Северная Македония (584 евро), Турция (558 евро), Албания (408 евро), Молдавия (285 евро), Украина (164 евро).

"Страны с наибольшим МРОТ в основном находятся в Западной и Северной Европе. Средняя группа включает в себя несколько стран Южной и Центральной Европы. Две низшие категории — в основном Восточная Европа, Балканы и страны-кандидаты", - заключает Euronews Business.