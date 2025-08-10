Участники массового протеста в Тель-Авиве требовали прекратить войну в секторе Газа ради освобождения заложников и призывали президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию.

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на улицы вечером в субботу, 9 августа, чтобы выразить протест против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху расширить боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и взять в ходе этой операции под контроль город Газа.

Участники демонстрации призывали немедленно завершить войну Израиля против напавшей на это государство в октябре 2023 года террористической организации ХАМАС и добиться освобождения израильских заложников, остающихся в руках боевиков. По данным организаторов, в этой акции приняли участие 100 000 человек.

Некоторые из них держали в руках плакаты с портретами израильских заложников, другие - с изображением палестинских детей, погибших в ходе военной операции Израиля в секторе Газа.

"Это не просто военное решение. Оно может стать смертным приговором людям, которых мы любим больше всего", - цитирует агентство Reuters одну из участниц протеста - Лишей Миран Лави, жену заложника по имени Омри Лави. Женщина призвала президента США Дональда Трампа вмешаться и немедленно завершить войну.

Как говорят опросы общественного мнения, на которые ссылается Reuters, подавляющее большинство населения Израиля выступает за немедленное окончание войны ради освобождения заложников. По данным правительства Израиля, в живых на сегодняшний день находятся около 20 из 50 человек, освобождения которых еще не удалось добиться.

План Израиля взять под контроль Газу и его критика

Ранее, 8 августа, кабинет безопасности Израиля одобрил план "разгрома" палестинского радикального исламистского движения ХАМАС и взятия города Газа под контроль ЦАХАЛ. Решение было принято после ночного совещания израильских высших должностных лиц - несмотря на усиливающиеся международные призывы к прекращению войны, протесты многих жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников, и критику оппозиции.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил часть планов в интервью американскому телеканалу Fox News, заявив, что Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа. Израильские военные уже контролируют около трех четвертей анклава.

Армия обороны Израиля неоднократно наносила авиаудары по городу Газа и проводила там рейды. Однако это один из немногих районов анклава, который не был превращен в израильскую буферную зону и не подвергся эвакуации. Масштабная наземная операция в этой зоне может привести к перемещению десятков тысяч человек и еще больше затруднить доставку продовольствия, отмечает агентство AP.

8 августа, спустя несколько часов после сообщения Нетаньяху о планах расширить военную операцию в секторе Газа, канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что Германия "до дальнейших уведомлений" не будет разрешать экспорт Израилю военной техники, которая может быть использована в секторе Газа". Это решение, однако, вызвало волну резкой критики, в том числе в рядах партии Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) и ее сестринской партии и партнера по правящей коалиции Христианско-социальный союз (ХСС).

9 августа Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, выступили с совместным заявлением, где осудили решение кабинета безопасности Израиля начать новую наступательную операцию в секторе Газа, подразумевающую взятие под контроль города Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Террористическая группировка ХАМАС совершила масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.