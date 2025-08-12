«Рано или поздно это все может привести к большой войне...» 4 713

В мире
Дата публикации: 12.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Рано или поздно это все может привести к большой войне...»

Бывший госсекретарь минобороны Латвии полон пессимизма.

Бывший госсекретарь минобороны Янис Гарисонс от пятничной встречи президентов США и России ничего хорошего не ждет. Он уверен: уступки Запада России рано или поздно приведут к большой войне в Европе.

"Мне как историку это – обмен территориями, о которых говорят державы – напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года, которое вернуло Германии принадлежащую Чехословакии Судетию. Сама эта встреча, как она сейчас организована, это большой шаг навстречу Путину, потому что его выводят из изоляции, в которой он находился все годы войны ", - подчеркнул Гарисон.

Поэтому стоит вопрос, как Европа может повлиять на ситуацию на Украине. «Потому что мы знаем, к чему привело Мюнхенское соглашение – к большей войне. Понятно, что уступка Путину будет означать здесь рано или поздно большую войну в Европе", - сказал Янис Гарисонс в интервью Латвийскому ТВ.

Эксперт предположил, что Трамп хочет не просто договориться с Путиным по Украине, но и перетянуть его и Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем, что логично: у России есть такие металлы, которые нужны военной промышленности США, и которые Китай сейчас в Америку не поставляет.

Эдуард Эльдаров
