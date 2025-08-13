Власти Польши намерены депортировать 57 граждан Украины и шесть —Беларуси. Это итог массовых беспорядков 9 августа, произошедших на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, где была замечена символика УПА (Украинской повстанческой армии, которая в России признана экстремистской и запрещена, а в Польше ее обвиняют в причастности к убийствам поляков).

Как заявил накануне перед заседанием правительства польский премьер-министр Дональд Туск, нарушители порядка должны покинуть страну «добровольно или принудительно».

Туск назвал их действия «актами агрессии», «провокацией» и подчеркнул, что в Польше нельзя допустить роста антиукраинских настроений.

«Антипольские жесты украинцев и раскручивание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный посредством иностранных агентов и местных идиотов, каждый раз одних и тех же», — написал он в Х.

Посол Украины в Польше Василий Боднар уже осудил действия нарушителей закона и выразил недовольство тем, что украинцы в принципе пришли на концерт исполнителя, выступавшего на русском языке.

«Я вообще не понимаю, зачем украинцы пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину... Уверен, что польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных», — заявил Боднар.

В соцсетях уже начали появляться видео с украинцами, приносящими извинения за свое поведение в Варшаве.

«Не хотел вызвать негативных эмоций. Флаг, который я держал, был для меня символом наследия украинцев», — говорит на одном из видео молодой человек, представившийся Дмитрием.

«Это не имело ничего общего с пропагандой какого-либо режима. Я хотел лишь напомнить о российской агрессии и поддержке наших солдат», — добавил он, поблагодарив поляков за помощь Украине.

Что случилось на концерте: стихийная вечеринка и флаги УПА

Как пишет Gazeta Wyborcza, в ночь с пятницы на субботу, 9 августа, в районе Воля в Варшаве собрались тысячи фанатов Коржа. Рэпер в последние годы выступает редко, поэтому на его концерт в столицу Польши съехались поклонники из разных городов.

По сообщениям местной прессы, фанаты устроили стихийную вечеринку с громкой музыкой и оставили после себя горы мусора. Это не понравилось местным жителям, которые вызвали полицию. В итоге были задержаны 9 человек, а 25 — оштрафованы.

Но самые громкие события, всколыхнувшие польское общество, произошли на следующий день.

Корж выступал на Национальном стадионе им. Казимежа Гурского. В какой-то момент несколько фанатов начали перепрыгивать с трибун ближе к сцене, в фан-зону, куда у них не было билетов.

Охрана попыталась вернуть нарушителей на места, но начались еще большие беспорядки.

В толпе также появились черно-красные флаги организации украинских националистов ОУН-УПА.

ОУН — это возглавляемая Степаном Бандерой Организация украинских националистов, действовавшая во времена Второй мировой войны, а УПА (Украинская повстанческая армия) — ее вооруженное крыло. Польша считает ОУН-УПА причастной к убийствам поляков во время Волынской резни в 1943 году, но в современной Украине чтят память ее бойцов как борцов за независимость страны.

Убийства в Волыни: исторический камень преткновения Польши и Украины

В Польше демонстрация символики ОУН-УПА запрещена законом и может быть расценена как поддержка тоталитарного режима или оскорбление польской нации, напомнила в X глава польско-украинского объединения Каролина Романовская.

«Уважаемые украинские гости: пожалуйста, помните, что в Польше этот символ воспринимается крайне негативно из-за исторического значения. Он может вызвать сильные эмоции и правовую реакцию», — добавила она.

В результате полиция арестовала 109 человек. Им вменяют различные правонарушения — хранение наркотиков, нападение на охрану, использование пиротехники на массовом мероприятии и проникновение на частную территорию.

50 человек были оштрафованы, сообщили в полиции.

Сейчас полицейские расследуют все детали и устанавливают виновных в появлении на стадионе оскорбительных лозунгов. Дональд Туск объявил о депортации граждан Украины и Беларуси, причастных к инцидентам на концерте.

«Шуму навели как всегда»

Сейчас польская пресса размышляет, как могли произойти такие массовые беспорядки на концерте артиста, который в своих песнях призывает к миру во всем мире и позиционирует себя как противник Александра Лукашенко.

Gazeta Wyborcza предполагает, что это могли быть провокации, к которым, возможно, причастна Россия. На это в своем заявлении намекнул и премьер-министр Туск.

Для простых поляков имя Макса Коржа мало что значит. Рэпер из Беларуси поёт на русском языке, и поэтому в Польше его в основном слушают выходцы из таких стран, как Беларусь, Украина и Россия.

В последние годы Корж выступает редко. Концерт в Варшаве не случайно прошел 9 августа — в годовщину белорусских протестов против Лукашенко, начавшихся в 2020 году.

На своих концертах Макс Корж высказывается в поддержку Украины в войне с Россией. В 2017 году СБУ запретила ему въезд в Украину за выступления в аннексированном Крыму, но уже в следующем году запрет сняли, не найдя в его действиях угрозы национальной безопасности и указав, что за въезд в Крым он несет только административную ответственность.

На концерте в Варшаве Корж со сцены призывал остановить войну, заявляя, что «ни один отец не воспитывает сына для войны».

Несмотря на поддержку Украины, на официальном сайте артиста указаны будущие концерты в России — в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Когда они состоятся, неизвестно: в анонсах значится «открытая дата».

Из-за этого украинские соцсети неоднозначно отреагировали на инциденты, произошедшие на концерте Коржа в Варшаве с участием украинцев.

Что касается позиции самого Коржа по поводу событий в Варшаве, то на своей странице в инстаграме он поблагодарил фанатов за «крутой концерт, за этот невероятный масштаб».

«Шуму навели как всегда, — написал Корж, добавив эмодзи в виде огонька. — Вопреки местным опасениям, встреча получилась очень теплой и приятной. Рад был повидаться!»