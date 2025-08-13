С начала войны ФСБ убила при задержании почти 70 человек 2 413

В мире
Дата публикации: 13.08.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: С начала войны ФСБ убила при задержании почти 70 человек

Судя по публичным сообщениям российских спецслужб, с 2022 года при задержании были убиты или погибли не менее 70 человек.

С начала российского вторжения в Украину сотрудники ФСБ убили при задержании как минимум 65 человек в России и четверых в оккупированной части Запорожской области, подсчитало издание "Важные истории" на основе сообщений российских силовых ведомств. Еще один человек, по заявлениям ФСБ, подорвался на собственной бомбе в момент задержания под Самарой, пишет издание во вторник, 12 августа.

Для подсчета "Важные истории" брали сообщения ФСБ, Национального антитеррористического комитета, Следственного комитета, государственных информагентств и близких к силовикам СМИ. В подсчетах не учитывались убийства людей при задержании другими силовыми структурами и сообщения о боях с диверсионно-разведывательными группами Украины в прифронтовых областях России.

При этом, если ориентироваться на официальные пресс-релизы силовиков, за период войны число убитых при задержании не выросло. Так, с 2018 по 2021 год в России в рамках контртеррористических операций и при попытке задержания были убиты как минимум 74 человека, подсчитали "Важные истории".

Большинство убитых - граждане России

Не менее 44 погибших при задержании с начала войны - это граждане России. Девять человек названы в пресс-релизах силовиков уроженцами стран Центральной Азии без указания гражданства. По меньшей мере двое убитых были гражданами Казахстана, еще по одному - Украины и Беларуси.

В 28 случаях ФСБ подозревала убитых в подготовке атак по заданию украинских спецслужб или добровольческих подразделений из состава ВСУ, пишут "Важные истории". 27 человек подозревались в связях с террористической группировкой "Исламское государство", еще 14 человек - в участии в исламистских террористических организациях без указания названий группировок.

Чаще всего подозреваемых при задержании убивали в регионах Северного Кавказа - по 12 в Дагестане и Ингушетии и девять человек в Кабардино-Балкарии. Еще шесть человек сотрудники ФСБ убили в Москве и Московской области, по четыре в Калужской области, на Ставрополье и в оккупированной части Запорожской области. В 43 случаях об убитых при задержании ничего не известно - спецслужбы не называет их имен и скрывает их лица на видео.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
