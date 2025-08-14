Трамп говорил о гарантиях безопасности для Украины - Politico

Дата публикации: 14.08.2025
Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Зеленскому на видеоконференции в Берлине, что Вашингтон при ряде условий готов предоставить Киеву гарантии безопасности, пишет DW со ссылкой на Politico.

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и главе украинского государства Владимиру Зеленскому, что Вашингтон при определенных условиях готов предоставить Киеву гарантии безопасности. Об этом в среду, 13 августа, сообщило издание Politico со ссылкой на три источника.

Обсуждение состоялось в рамках организованной Германией видеоконференции, целью которой было согласование позиций США и Европы перед саммитом Трампа с президентом России Владимиром Путиным 15 августа.

Все собеседники издания отметили, что Соединенные Штаты готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания будущей агрессии РФ, если будет достигнуто перемирие. При этом один из источников уточнил, что Трамп возьмет на себя такое обязательство, только если усилия по сдерживанию будут предприниматься не в рамках НАТО.

Politico: Трамп говорил о широкой концепции безопасности

При этом Трамп говорил о более широкой концепции. По данным британского чиновника, глава Белого дома признал, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования.

В то же время американский лидер дал понять, что США не будут направлять оружие и военных непосредственно в Украину, хотя продажа вооружений Европе для использования их Киевом может быть продолжена, пишет Politico.

В Белом доме не прокомментировали информацию.

Мерц назвал пять пунктов для достижения соглашения о мире

Хотя европейские и украинские чиновники считают, что Трамп учел их советы и стремится к обеспечить прекращение огня, они с опаской ждут результатов саммита на Аляске, констатировало издание.

Помимо канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и Зеленского в видеоконференции в Берлине участвовали сам Трамп и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, лидеры Финляндии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также председатель Евросовета Антониу Кошта.

Канцлер Германии назвал пять пунктов для достижения соглашения о мире.

Украина должна участвовать в переговорах, который последуют за встречей Трампа и Путина, указал Мерц. Прекращение огня должно предшествовать переговорам о мире, добавил он. Хотя Украина и готова к переговорам о собственных территориях, Россия не может рассчитывать на правовое признание оккупированных ею регионов, подчеркнул канцлер ФРГ. Украина может рассчитывать на поддержку Европы при защите своего суверенитета, заверил глава германского правительства.

Наконец, все эти пункты должны быть частью трансатлантического стратегии, которая предусматривает давление на Россию, если прогресса не будет, резюмировал Мерц. Кроме того, как заявил канцлер Германии, США и ЕС едины в том, что на переговорах Трампа и Путина необходимо учитывать интересы Европы и Украины.

(1)

