Запасы оружия в Европе иссякли из-за Украины

В мире
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Запасы оружия в Европе иссякли из-за Украины
ФОТО: Global Look Press

Euractiv: запасы вооружений стран Европы оказались на исходе из-за Украины.

Запасы вооружений европейских стран оказались на исходе из-за поставок Украине, а помощь Киеву все больше обеспечивается за счет закупок в Соединенных Штатах. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО.

«Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и мощности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе», — отметил собеседник портала на условиях анонимности.

Также подчеркивается, что по сравнению с ранним этапом конфликта европейские союзники стали реже передавать Украине вооружения из собственных запасов. «Сейчас Европа гораздо больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий», — заявил координатор проекта по отслеживанию помощи Украине Кильского института мировой экономики Таро Нисикава.

Ранее стало известно, что страны Европы увеличили строительство оборонных предприятий втрое после начала конфликта на Украине, достигнув исторического масштаба. Отмечается, что общая площадь европейских военных заводов выросла с 790 тысяч квадратных метров в 2020-2021 годах до 2,8 миллиона квадратных метров в 2024-2025 годах.

#европа
(1)
  З
    Злой
    15-го августа

    европа последние десятилетия только гомосеков развивались, пусть сгинет навсегда @

    15
    2

