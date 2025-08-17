Мерц назвал решающую сторону в конфликте на Украине

США на данный момент играют решающую роль в урегулировании конфликта на Украине, а не Европа, ей не стоит переоценивать себя. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

«Сейчас начнется сложный период, но переговоры начались. И они продолжатся уже в понедельник. Конечно, Европа будет играть в этом определенную роль, но при этом мы не должны переоценивать себя. Наша сплоченность важна, но решающую роль в этом конфликте пока играют США», — отметил политик.

По мнению Мерца, только глава Белого дома Дональд Трамп якобы «обладает достаточным влиянием», чтобы призвать Россию заключить мирное соглашение посредством санкционного давления.

Ранее Мерц дал обещание, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы в вопросе урегулирования конфликта. Кроме того, он отметил усилия президента США Дональда Трампа в разрешении украинского кризиса.