Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мерц назвал решающую сторону в конфликте на Украине 3 648

В мире
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
Мерц назвал решающую сторону в конфликте на Украине
ФОТО: Global Look Press

Мерц: США играют решающую роль в урегулировании конфликта на Украине.

США на данный момент играют решающую роль в урегулировании конфликта на Украине, а не Европа, ей не стоит переоценивать себя. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

«Сейчас начнется сложный период, но переговоры начались. И они продолжатся уже в понедельник. Конечно, Европа будет играть в этом определенную роль, но при этом мы не должны переоценивать себя. Наша сплоченность важна, но решающую роль в этом конфликте пока играют США», — отметил политик.

По мнению Мерца, только глава Белого дома Дональд Трамп якобы «обладает достаточным влиянием», чтобы призвать Россию заключить мирное соглашение посредством санкционного давления.

Ранее Мерц дал обещание, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы в вопросе урегулирования конфликта. Кроме того, он отметил усилия президента США Дональда Трампа в разрешении украинского кризиса.

Читайте нас также:
#германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    17-го августа

    Кроме того, Трамп сказал, что у России самый большой арсенал ядерного оружия, не сладко всем придётся, если Россия действительно начнёт воевать

    24
    3
  • З
    Злой
    17-го августа

    Как сказал Трамп, Россия супердержава, а вы (европа), нет! Вообще-то действительно, Европа слишком геями увлеклась и запретами, и при этом ничего не развивает.

    25
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го августа

    Вроде в КВН не играл, а клоун ещё почище Зели. Европейское соревнование на титул самого тупого политика. А нет ещё тупее!!!

    20
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 492
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 26
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 28
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 289
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 48
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 73
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 26
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 28
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 289

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео