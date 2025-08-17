Baltijas balss logotype
Трамп поддержал требование Путина о контроле над всем Донбассом - Fox News 1 407

В мире
Дата публикации: 17.08.2025
УНИАН
Трамп поддержал требование Путина о контроле над всем Донбассом - Fox News

После встречи с Путиным Трамп заявил о поддержке российского контроля над Донбассом и отказался от идеи прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Россия взяла под полный контроль Донбасс (полностью Донецкую и Луганскую области - УНИАН), а линии фронта в других регионах были заморожены в рамках будущего соглашения с Украиной. Об этом сообщил европейский дипломат в комментарии Fox News.

После встречи с Путиным в пятницу на Аляске, Трамп сообщил европейским союзникам, что российский президент вновь озвучил свое стремление к полному контролю над Луганской и Донецкой областями. В то же время Путин, по словам Трампа, вроде бы открыт к замораживанию линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

До начала войны население Донбасса составляло около 6,5 миллионов человек.

Зеленский отвергает сдачу территорий

Президент Украины Владимир Зеленский ранее публично отверг идею передачи России территорий на Донбассе. Он заявил, что вывод украинских войск из примерно 30% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины, является неконституционным и создает риски для дальнейших российских наступлений.

Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме запланирована на понедельник.

После переговоров с Путиным Трамп также отказался от поддержки режима прекращения огня, объявив о стремлении к долгосрочному мирному соглашению. Путин, в свою очередь, уже неоднократно заявлял, что не заинтересован во временном перемирии, а хочет окончательного урегулирования, которое будет отвечать интересам Кремля.

В субботу Трамп написал в соцсетях:

"Все решили, что лучший способ прекратить ужасную войну между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется".

Европейские лидеры - осторожны

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил телеканалу ZDF, что по словам Трампа, Россия "кажется, готова вести переговоры на основе так называемой линии соприкосновения, а не административных границ".

В своем совместном заявлении после разговоров с Трампом ведущие европейские лидеры не уточнили, поддерживают ли они мирное соглашение вместо прекращения огня. Они лишь отметили, что "приветствуют усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира".

Путин, со своей стороны, назвал переговоры с Трампом на Аляске "очень откровенными".

"Мы, конечно, уважаем позицию американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения военных действий... Мы хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - заявил он.

#путин #дональд трамп #мирные переговоры
Оставить комментарий

(1)
  • 17-го августа

    соглашаться надо, потом ведь условия будут хуже и запад потеряет больше

    8
    0

Видео