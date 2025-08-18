Аналитики подчеркнули, что россияне добились значительных успехов только в первые дни полномасштабного вторжения, пишет Корреспондент .

Российские захватчики за последние 1010 дней войны оккупировали менее 1% территории Украины. Об этом заявил мониторинговый проект DeepState.

"Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату - 108 651 кв км) по сегодня (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах", - утверждают аналитики проекта.

Русские имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть оккупированных территорий.

После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются и до сих пор. В частности, в прошлом году осенью еще продолжался активный наступ на Бахмут.

"Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает", - подчеркнули в DeepState.

Напомним, газета The Telegraph сообщила о возможности прекращения боевых действий и передаче России подконтрольных ей территорий в рамках мирного плана, поддерживаемого Европейским Союзом. Эта информация вызвала дискуссии как на внутренних, так и международных уровнях.