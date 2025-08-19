Место встречи изменить нельзя? Путин позвал Зеленского и Трампа в Москву (ДОПОЛНЕНО)

Туда же, по мнению кремлевского лидера, может подъехать и президент США Дональд Трамп.

Пока реакции Вашингтона и Киева на это приглашения не последовало.

Ранее назывались другие места возможной встречи Путина, Зеленского и, возможно, Трампа. Так, переговоры могли бы пройти в Венгрии. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в администрации президента США.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в интервью каналу LCI сказал, что выступает за выбор швейцарской Женевы в качестве места переговоров Путина и Зеленского. «Это будет [принимать] нейтральная страна, возможно, Швейцария — я продвигаю Женеву — или другая страна», — сказал он.

Кстати, швейцарцы уже пообещали не арестовывать Путина по приговору Международного уголовного суда, который разыскивает президента РФ и премьера Израиля.

Также в качестве места встречи назывались Рим, Ватикан, Саудовская Аравия.

Как сообщал bb.lv, Трамп Трамп надеется «уже в эти выходные» организовать встречу Зеленского с Путиным.

ДОПОЛНЕНО: The New York Times пишет, что Путин предложил провести в Москве трехстороннюю встречу с Трампом и Зеленским, но Трамп это предложение «вежливо отклонил».

«Господин Путин предложил провести встречу в Москве, о чём он впервые заявил в Анкоридже, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, проинформированный о телефонном разговоре. Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но господин Трамп вежливо отклонил предложение господина Путина, добавил дипломат», – сообщает The New York Times.