Трамп надеется «уже в выходные» организовать встречу Зеленского с Путиным 2 1232

В мире
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне.

Об этом он сказал на публичном открытии встречи с участием президента Украины и европейских лидеров в Белом доме. Трамп сказал, что гарантии безопасности для Украины будут одним из ключевых пунктов обсуждения.

"Мы обсудим, кто и что будет делать. Я настроен оптимистично, что вместе мы можем достичь договоренности, которая позволит сдержать новую агрессию против Украины... Думаю, европейские государства возьмут на себя много работы, мы им поможем", – сказал президент США.

Он продолжил, что следует обсудить "возможный обмен территориями" между Украиной и Россией, принимая во внимание текущую линию фронта.

"Мы попробуем организовать трехстороннюю встречу (в формате США-Украина-РФ), возможно, уже на выходных", – заявил Трамп.

"У меня ощущение, что Вы (Зеленский – Ред.) и президент Путин сможете до чего-то договориться. Конечно, это решение, которое может принимать только президент Зеленский и народ Украины, взаимодействуя также согласованно с президентом Путиным. И я думаю, что из этого может выйти что-то очень хорошее", – сказал Трамп.

ДОПОЛНЕНО: Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину, сообщает Bild.

Также по теме: Встретившись с Зеленским Трамп заявил, что любит и украинцев, и русских

#путин #дональд трамп #зеленский #война в украине #война на украине
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го августа

    Перепись населения Одессы на 1894 год: Русские 188082 человека Евреи 112235 человек. Поляки 13462 человека. Немцы 8897человек. Греки 5272 человека.

    1
    0
  • З
    Злой
    19-го августа

    Актёр комео из фильма Один дома-2 включает дурика, утверждая что Зеля может закончить войну за 1 минуту, главное именно этот актёр может всё закончить, перестав давать оружие и координаты российских целей со своих спутников.

    7
    2

Видео