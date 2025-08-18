Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне.

Об этом он сказал на публичном открытии встречи с участием президента Украины и европейских лидеров в Белом доме. Трамп сказал, что гарантии безопасности для Украины будут одним из ключевых пунктов обсуждения.

"Мы обсудим, кто и что будет делать. Я настроен оптимистично, что вместе мы можем достичь договоренности, которая позволит сдержать новую агрессию против Украины... Думаю, европейские государства возьмут на себя много работы, мы им поможем", – сказал президент США.

Он продолжил, что следует обсудить "возможный обмен территориями" между Украиной и Россией, принимая во внимание текущую линию фронта.

"Мы попробуем организовать трехстороннюю встречу (в формате США-Украина-РФ), возможно, уже на выходных", – заявил Трамп.

"У меня ощущение, что Вы (Зеленский – Ред.) и президент Путин сможете до чего-то договориться. Конечно, это решение, которое может принимать только президент Зеленский и народ Украины, взаимодействуя также согласованно с президентом Путиным. И я думаю, что из этого может выйти что-то очень хорошее", – сказал Трамп.

ДОПОЛНЕНО: Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину, сообщает Bild.

