Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Перед началом переговоров они вышли к прессе.

Трамп отвечая на вопрос, что он хочет сказать украинцам, сказал так: «Я люблю украинцев. Я люблю всех. И русских. Я хочу, чтобы эта война закончилась. Это все, что я могу сделать».

В ответ на вопрос, готов ли президент США отправить американских миротворцев в Украину, Трамп не подтвердил и не опроверг этого. Он ответил, что американцы будут сотрудничать с Украиной и Россией, чтобы обеспечить долгосрочный мир.

"Мы будем работать с Украиной. Мы будем работать со всеми, и мы будем заботиться о том, чтобы, если будет мир, он был длительным. Это очень долгосрочное дело. Мы не говорим о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе", – сказал Трамп.

В ответ на уточняющий вопрос о том, какими могут быть гарантии безопасности Украины со стороны США, Трамп сказал, что "мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня".

Трамп также заявил, что после переговоров в Белом доме он позвонит Путину: «Возможно, состоится трехсторонняя встреча и есть неплохая вероятность, что мы сможем все закончить, если такая встреча состоится».

Репортёр, который в феврале раскритиковал Зеленского за отсутствие костюма, в этот раз похвалил его: «Вы выглядите потрясающе в этом костюме. Выглядите хорошо».

«Знаете, я то же самое сказал», — добавил Трамп. Зеленский в ответ пошутил, что репортёр пришел в том же самом костюме, а он — переоделся.

Как известно, после встречи с Зеленским начнутся более широкие переговоры с европейскими лидерами о потенциальных гарантиях безопасности.

ДОПОЛНЕНО: Президенты США и Украины вышли после встречи на совместное фото с европейскими лидерами, которые не присутствовали во время их первого разговора.

ДОПОЛНЕНО: Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне. Об этом он заявил на публичном открытии встречи с участием президента Украины и европейских лидеров в Белом доме.

Трамп сказал, что гарантии безопасности для Украины будут одним из ключевых пунктов обсуждения.

"Мы обсудим, кто и что будет делать. Я настроен оптимистично, что вместе мы можем достичь договоренности, которая позволит сдержать новую агрессию против Украины... Думаю, европейские государства возьмут на себя много работы, мы им поможем", – сказал президент США.

Он продолжил, что следует обсудить "возможный обмен территориями" между Украиной и Россией, принимая во внимание текущую линию фронта.

"Мы попробуем организовать трехстороннюю встречу (в формате США-Украина-РФ), возможно, уже на выходных", – заявил Трамп.

"У меня ощущение, что Вы (Зеленский – Ред.) и президент Путин сможете до чего-то договориться. Конечно, это решение, которое может принимать только президент Зеленский и народ Украины, взаимодействуя также согласованно с президентом Путиным. И я думаю, что из этого может выйти что-то очень хорошее", – сказал Трамп.