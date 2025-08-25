Залужный отказал в общении вице-президенту США Вэнсу

После перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме команда американского вице-президента Джея Ди Вэнса пыталась связаться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Команда Вэнса "пыталась использовать различные дипломатические и другие каналы", чтобы дозвониться до Залужного (...) Залужный, после консультации с главой администрации Зеленского, отказался отвечать на звонок», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Залужный отклоняет практически все запросы на интервью, а его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне. Уточняется, что они стараются избегать мероприятий, где могут быть заданы вопросы по поводу его политических амбиций.