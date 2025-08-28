Страны НАТО восстанавливают болота на границе с Россией. Как они помогут их обороне?

Польша, Финляндия и страны Балтии могут восстановить болота для защиты на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет Politico.

Восстановление болот стало частью более крупного проекта

В конце 2024 года Паули Аалто-Сетяля, депутат от правящей Национальной коалиционной партии Финляндии, внес в парламент предложение к правительству страны восстановить торфяники для обеспечения безопасности границ и борьбы с изменением климата. По словам генерального директора по вопросам природы в финском министерстве окружающей среды Тарьи Хааранен, осенью власти страны запустят пилотный проект по заболачиванию.

Министерство обороны Польши рассматривает восстановление болот как часть «Восточного щита» — проекта по укреплению границ с Белоруссией и Калининградской областью России стоимостью более 10 миллиардов злотых (примерно 2,55 миллиарда евро). «Для нас природа — союзник, и мы хотим этим воспользоваться», — сказал заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

Страны Балтии, в свою очередь, не так активно рассматривают идею из-за большей доли болотистой местности от общей площади. В настоящий момент только Литва обсуждает возможность восстановления болотных угодий, министерства обороны Эстонии и Латвии предпочли создание естественных преград без заболачивания почвы. Однако политики этих стран не отказываются от идеи.

"Мы используем все, что можем. Если на границе есть естественные преграды, такие как болота, топи или озера, — то это нам помогает", - сообщил премьер-министр Эстонии.

Восстановление болот объяснили историческим опытом

Как пишет издание The Financial Times (FT), страны НАТО учли опыт начального периода специальной военной операции: в конце февраля 2022 года Вооруженные силы Украины разрушили дамбу на реке Ирпень, пытаясь сдержать продвижение Вооруженных сил России. Украинский военный консультант Александр Дмитриев заявил Politico, что повторное затопление болотистой местности под Киевом сделало ее непроходимой для бронетехники.

FT также указало на исторические примеры использования болот: издание привело примеры затопления почвы Нидерландами в XVI-XVII веках во время войны за независимость, а также битвы германских племен с древними римлянами в Тевтобургском лесу в IX году нашей эры. В свою очередь, Паули Аалто-Сетяля напомнил о заболачивании приграничных районов Финляндии во время советско-финской войны 1939-1940 годов.

Politico также указывает на уже существующие проекты в рамках первого Закона ЕС о восстановлении природы, принятого в 2024 году. Соглашение обязывает страны Евросоюза восстановить 30 процентов деградировавших торфяников к 2030 году и 50 процентов — к 2050 году.

Идея подверглась критике в странах Европы

Однако ряд общественных деятелей усомнился в пользе инициативы: например, эколог, член Консультативного совета по охране природы при правительстве Польши Виктор Котовский отметил ущерб для сельского хозяйства страны. Ранее польские фермеры неоднократно выходили на протесты против зеленого курса ЕС.

Министерство обороны Германии также отметило, что проекты по заболачиванию почвы несут как пользу, так и вред в том числе и с военной точки зрения: в случае конфликта с Россией болотистая местность станет преградой для обеих сторон противостояния. Опрошенные FT и Politico эксперты также указали на эту проблему для войск НАТО.

"Болота не могут остановить беспилотники или сбить ракеты, а война не идет на пользу природе", - пишет журнал Politico.