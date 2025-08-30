Высокопоставленный американский чиновник в интервью порталу Axios заявил, что у президента США нет проблем со здоровьем, он «в полном порядке и сегодня он играет в гольф».

Ранее по социальным сетям и СМИ начали расходиться слухи о том, что президент США Дональд Трамп умер. Они основаны на словах вице-президента Вэнса, который вчера заявил, что, в случае если с Трампом что-то случится, он готов стать президентом. К тому же Трамп не появлялся на публике со вторника, что для него довольно необычно.

В доказательство этой теории приводят так же высокий "индекс пиццы" Пентагона, по которому сторонние наблюдатели определяют наличие неких чрезвычайных событий, которым занимается ведомство: якобы резкий рост доставок пиццы в районе Минобороны США является предсказателем крупных геополитических событий и военной активности.

Более того, Трамп страдает от венозной недостаточности, о чем заявлялось в медицинском отчете Белого дома. Плюсом к этому, несколько дней назад на руке у Трампа заметили плохо прикрытый синяк, который по словам президента появился у него от частых рукопожатий.

Впрочем, тревога оказалась ложной – как и обещали в Белом доме Трамп вышел на поле и сыграл в гольф.