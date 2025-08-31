Антивоенный марш в Кельне перерос в столкновения с полицией

В центре Кельна произошли ожесточенные столкновения между полицией и участниками антивоенного марша. Организаторов акции из объединения "Разоружить Rheinmetall" обвинили в нарушении закона о собраниях.

В ходе антивоенного марша в центре Кельна вечером в субботу, 30 августа, произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, сообщила полиция города в ночь на 31 августа. Акция протеста, организованная объединением "Разоружить Rheinmetall", была остановлена после нападений на сотрудников правоохранительных органов и неоднократных нарушений законодательства о собраниях.

Для пресечения насилия полиция применила слезоточивый газ и дубинки. В результате столкновений пострадали 12 полицейских, четверо из них были вынуждены прекратить несение службы. Представитель протестующих также сообщил о пострадавших среди демонстрантов.

Группа, из рядов которой совершались нападения, была "локализована" полицией. По наблюдениям корреспондента агентства dpa, ядро агрессивно настроенных участников было заблокировано полицией до глубокой ночи. Правоохранители до раннего утра проводили установление личностей тех, кто, по предварительным данным, участвовал в беспорядках. Несколько человек были задержаны.

Участники протеста обвинили полицию в том, что некоторых демонстрантов удерживали без предоставления им необходимой помощи. В ответ полиция заявила, что задержанным предоставлялись вода и доступ к мобильным туалетам. Представитель демонстрантов вечером сообщил, что от 40 до 60 пострадавшим не позволили обратиться в больницу. На это представитель полиции заявил: "Медицинская помощь оказывается всем, кому она необходима".

По данным полиции, в антивоенном марше против милитаризации и войны участвовало до 3000 человек. Некоторые протестующие скрывали лица масками и поджигали дымовые шашки, сообщил представитель правоохранительных органов. В одном из сопровождающих автомобилей были обнаружены пиротехнические изделия, а также емкости с горючим спиртом и газовые баллоны.