Эксперт сказал, какие еще версии убийства Парубия, кроме причастности РФ, проверяют следователи

Cледственные действия построены таким образом, что проверяются все возможные версии убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, чтобы отбросить все маловероятные и оставить одну. Главной же версией убийства Парубия считается причастность России. Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV.

"Действительно, российская сторона рассматривается как версия №1. Но для справедливости любой следственный орган рассматривает все возможные и невозможные версии вообще. Отбрасываются одна, вторая, четвертая версии, пока не остается одна - основная работающая версия", - отметил Ступак.

Он добавил, что так сейчас работают следователи Национальной полиции, Службы безопасности Украины.

"Это дело вышло далеко за рамки Львовской области. Работают в рамках всей Украины", - сообщил Ступак.

В то же время, если основная версия связана с РФ, то другими версиями, по его предположению, могут быть бизнес-интересы, что-то связанное с имуществом, конфликты с коллегами, партнерами.

"Все это должно быть проверено, и только после этого можно оставить одну-единственную рабочую версию", - подчеркнул он.

По его убеждению, решающую роль в расследовании играют первые 72 часа.

"В пределах этого времени можно с большой вероятностью задержать исполнителя, организатора и даже, возможно, заказчика. Если это время проходит, конечно, так же можно найти исполнителя, но это уже сложнее", - подчеркнул Ступак.

Убийство Андрея Парубия

Как сообщал УНИАН, Парубия застрелили в субботу, 30 августа, во Львове. Он не имел государственной охраны. Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что Парубий находился в российском списке на ликвидацию с 2022 года и что ранее экс-спикер Верховной Рады уже пережил покушение на свою жизнь.