Лидеры КНР и Индии хотят восстановить двусторонние отношения

Китай и Индия - партнеры, а не соперники, заявил глава КНР Си в ходе первого за семь лет визита премьер-министра Индии Моди в Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе первого за последние семь лет визита индийского лидера в Китай пообещали восстановить и укрепить двусторонние отношения, в частности, в преодолении последствий торговой войны с США. Китай и Индия являются партнерами, а не соперниками, заявил Си на встрече с Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине в воскресенье, 31 августа.

Си: необходимо рассматривать отношения со стратегической высоты

Китайский руководитель подчеркнул, что две самые густонаселенные страны мира представляют друг для друга возможности развития, а не угрозы. По его словам, обе стороны должны рассматривать двусторонние отношения со "стратегической высоты и долгосрочной перспективы". Одновременно он призвал к "большей демократии в международных отношениях".

"Международная ситуация одновременно изменчива и хаотична", - заявил Си Цзиньпин. Для Китая и Индии правильно "быть друзьями, поддерживающими добрососедские и дружеские отношения и партнерами, способствующими успеху друг друга", добавил он.

Моди: Сотрудничество откроет путь к процветанию человечества

В свою очередь Моди указал, что его страна полна решимости развивать отношения с Пекином "на основе взаимного доверия, достоинства и чуткости". "От нашего сотрудничества зависят интересы 2,8 млрд жителей обеих стран", - отметил он. Партнерство Индии и Китая "откроет путь к процветанию всего человечества", уверен Моди.

В ходе полуторачасовых переговоров индийский премьер похвалил прогресс, который стороны достигли в урегулировании пограничного конфликта в Гималаях.

Новое сближение Индии и Китая

В последнее время Индия и Китай сделали ряд шагов к примирению в многолетнем пограничном конфликте из-за района в Гималаях, который Нью-Дели считает частью индийского штата Аруначал-Прадеш, а Китай - частью Тибетского автономного района. В июне 2020 года на спорной территории произошел самый серьезный за последние десятилетия вооруженный конфликт, который привел к гибели людей с обеих сторон и нанес значительный урон двусторонним отношениям.

После начала второго срока президента США Дональда Трампа и возобновлении торговых конфликтов с США Индия и Китай начали новое сближение. В ходе недавнего визита китайской делегации в Индию был согласован документ "о мире и спокойствии" вдоль общей границы из 10 пунктов. Кроме того, Китай и Индия намерены возобновить взаимную выдачу туристических виз и восстановить прямое авиасообщение.