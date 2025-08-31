Baltijas balss logotype
Путин прибыл в Китай на саммит ШОС

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
Euronews
Путин прибыл в Китай на саммит ШОС

Президент РФ Владимир Путин - один из двадцати лидеров, участвующих в региональном саммите по безопасности, который проходит на фоне переговоров о прекращении огня в Украине.

Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который открывается в городе Тяньцзинь, сообщают китайские и российские государственные СМИ.

На саммит ШОС приглашены около 20 лидеров стран региона. "Самая масштабная" встреча с момента создания организации проходит на фоне переговоров о прекращении огня в Украине.

Одним из ключевых вопросов для Путина станет согласование позиций Москвы и Пекина в отношении войны в Украине на фоне настойчивых усилий США по прекращению боевых действий.

Несмотря на то, что Китай претендует на роль посредника в конфликте, Пекин и Москва сблизились после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в 2022 году.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность того, что Китай может выступить в качестве гаранта безопасности в случае заключения в будущем мирного соглашения между Россией и Украиной, призванного положить конец вторжению Москвы.

"Китай помог России, открыв рынок беспилотников", - напомнил Зеленский.

Путин высоко оценивает российско-китайские отношения

В субботу перед своим отправлением в Китай Путин высоко оценил отношения между Москвой и Пекином, заявив, что они достигли "беспрецедентно высокого уровня", подчеркнув стратегические и экономические аспекты партнерства.

Ожидается, что он пробудет в Китае четыре дня, это необычно долгий визит для российского лидера, отмечают СМИ. По данным китайских государственных СМИ, саммит Шанхайской организации сотрудничества будет использован для "разработки плана развития блока на следующее десятилетие".

Полноправными членами ШОС являются Россия, Беларусь, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

В одном из интервью, опубликованном за день до визита Путина в Китай, российский лидер заявил, что саммит "укрепит способность организации реагировать на современные вызовы и угрозы и упрочит солидарность на всем евразийском пространстве".

После саммита Путин и другие гости Си примут участие в военном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Помимо Путина на параде будет присутствовать и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

