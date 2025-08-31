Ультраправая Партия свободы Геерта Вилдерса (PVV) лидирует в последних опросах общественного мнения, а до новых парламентских выборов в Нидерландах остается два месяца.

Внеочередные выборы были назначены на 29 октября после того, как PVV покинула коалиционное правительство в июне из-за разногласий по поводу миграционной политики.

Последние опросы показывают, что PVV получит 33 места в 150-местном парламенте, а левоцентристский объединенный список "зеленых" и лейбористов, GroenLinks-PvdA, по прогнозам, займет 26 мест.

Поддержка партнеров по нынешней правительственной коалиции - правоцентристской VVD, ультраправой и выступающей за фермеров партии BBB и консервативной NSC - значительно снизилась, свидетельствуют данные того же опроса. Наибольшие потери прогнозируются для VVD: по прогнозам, с 24 до 15 мест. На выборах в ноябре 2023 года победила PVV Вилдерса (37 мест), за ней следует GroenLinks-PvdA во главе с бывшим еврокомиссаром Франсом Тиммермансом (24 места). Ни одной партии не удастся добиться абсолютного большинства в парламенте: в Нидерландах всегда есть коалиционное правительство, сформированное как минимум двумя партиями.

Это была насыщенная событиями пара месяцев в голландской политике, и вот на что следует обратить внимание в ходе избирательной кампании в ближайшие недели.

1. Политика в отношении Израиля

В мае Нидерланды выступили с инициативой обратиться в Европейскую комиссию с просьбой пересмотреть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем после того, как в течение более десяти недель в Газу не поступали важнейшие грузы: это было нарушением международного гуманитарного права.

Этот шаг министра иностранных дел Каспара Вельдкампа - министра от партии NSC - не получил поддержки: голландское правительство по-прежнему считается союзником Израиля.

PVV Вилдерса продолжает оказывать твердую поддержку Израилю, в то время как некоторые другие партии, включая GroenLinks-PvDA и левоцентристскую D66, выступили против действий Израиля и за признание палестинского государства. Этот раскол может стать камнем преткновения в процессе формирования следующего правительства.

Вельдкамп, бывший посол Нидерландов в Израиле, на прошлой неделе ушел в отставку из временного правительства, заявив, что хочет более жестких мер в отношении страны. Он не нашел поддержки у других партий коалиции, VVD и BBB. Его шаг привел к уходу всех министров NSC, а это значит, что уходящему премьер-министру Дику Схуфу придется назначать новых министров и, возможно, реструктурировать уходящее правительство.

2. Падение VVD, подъем CDA

В то время как VVD, партия бывшего премьер-министра Марка Рютте, который руководил Нидерландами 14 лет и сейчас возглавляет НАТО, теряет популярность, христианско-демократическая партия CDA, по прогнозам, получит 23 места, став третьей по величине партией, по сравнению с пятью местами на предыдущих выборах.

Партия, которая добилась больших побед в 2000-х годах, делает упор на контроль над миграцией, экономические инвестиции, демократические и общественные ценности и поддерживает ЕС.

По сообщениям СМИ, ее 42-летний лидер Анри Бонтенбаль набирает популярность в политическом спектре и может стать следующим премьер-министром. Он пришел в политику около четырех лет назад и поэтому считается "свежим лицом".

В то же время опросы показывают, что поддержка нынешнего лидера VVD Дилана Йешилгёза снижается. Если в июне около 77 % избирателей VVD заявляли о своем доверии к ней, то сейчас этот показатель составляет 31 %. Йешилгёз, которая сменила Рютте на посту лидера партии в 2023 году, подверглась критике за стиль руководства, который считается ультраправым "легким".

3. PVV: закрытие границ

Вилдерс вступил в предвыборную кампанию с более жесткой программой по миграции, чем та, которую его партия проводила во время пребывания в правительстве. Партия выступает за полное прекращение иммиграции, хочет закрыть пункты приема мигрантов и отправлять просителей убежища обратно на границу.

Вилдерс, возглавляющий PVV с 2006 года, вызвал критику в начале этого месяца своим сгенерированным искусственным интеллектом постом на сайте X, на котором были изображены две половинки лица: слева - молодая блондинка с буквами PVV, справа - сердито выглядящая пожилая женщина в платке, под которым были буквы PvdA. Вилдерс написал: "Выбор за вами 29/10", имея в виду дату выборов. На горячую линию по борьбе с дискриминацией было подано более 2 500 жалоб на этот пост.

4. Наконец, очередь Тиммерманса?

Тиммерманс снова возглавляет левоцентристский объединенный список GroenLinks-PvdA, как и в 2023 году. Партии официально объединятся в 2026 году, и он попытается обратиться к избирателям-центристам с повесткой дня, сосредоточенной на энергетике, жилищном строительстве и государственных инвестициях. Самой сложной задачей для него может стать завоевание поддержки избирателей, поскольку GroenLinks и PvdA традиционно не сходились во взглядах на все темы выборов. Бывший еврокомиссар по вопросам "зеленого курса" стремится стать премьер-министром и в этот раз, поскольку он упустил эту возможность на предыдущих выборах, а два года назад оставил работу в Комиссии ради этого.

Недавно он заявил местным СМИ, что с ним у руля страны "нечего бояться".