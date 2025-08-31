Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ультраправый Вилдерс может выиграть в Нидерландах и прижать иммигрантов 0 256

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Лидера радикальной партии всюду сопровождают телохранители.

Лидера радикальной партии всюду сопровождают телохранители.

Голландское правительство по-прежнему считается союзником Израиля.

Ультраправая Партия свободы Геерта Вилдерса (PVV) лидирует в последних опросах общественного мнения, а до новых парламентских выборов в Нидерландах остается два месяца.

Внеочередные выборы были назначены на 29 октября после того, как PVV покинула коалиционное правительство в июне из-за разногласий по поводу миграционной политики.

Последние опросы показывают, что PVV получит 33 места в 150-местном парламенте, а левоцентристский объединенный список "зеленых" и лейбористов, GroenLinks-PvdA, по прогнозам, займет 26 мест.

Поддержка партнеров по нынешней правительственной коалиции - правоцентристской VVD, ультраправой и выступающей за фермеров партии BBB и консервативной NSC - значительно снизилась, свидетельствуют данные того же опроса. Наибольшие потери прогнозируются для VVD: по прогнозам, с 24 до 15 мест. На выборах в ноябре 2023 года победила PVV Вилдерса (37 мест), за ней следует GroenLinks-PvdA во главе с бывшим еврокомиссаром Франсом Тиммермансом (24 места). Ни одной партии не удастся добиться абсолютного большинства в парламенте: в Нидерландах всегда есть коалиционное правительство, сформированное как минимум двумя партиями.

Это была насыщенная событиями пара месяцев в голландской политике, и вот на что следует обратить внимание в ходе избирательной кампании в ближайшие недели.

1. Политика в отношении Израиля

В мае Нидерланды выступили с инициативой обратиться в Европейскую комиссию с просьбой пересмотреть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем после того, как в течение более десяти недель в Газу не поступали важнейшие грузы: это было нарушением международного гуманитарного права.

Этот шаг министра иностранных дел Каспара Вельдкампа - министра от партии NSC - не получил поддержки: голландское правительство по-прежнему считается союзником Израиля.

PVV Вилдерса продолжает оказывать твердую поддержку Израилю, в то время как некоторые другие партии, включая GroenLinks-PvDA и левоцентристскую D66, выступили против действий Израиля и за признание палестинского государства. Этот раскол может стать камнем преткновения в процессе формирования следующего правительства.

Вельдкамп, бывший посол Нидерландов в Израиле, на прошлой неделе ушел в отставку из временного правительства, заявив, что хочет более жестких мер в отношении страны. Он не нашел поддержки у других партий коалиции, VVD и BBB. Его шаг привел к уходу всех министров NSC, а это значит, что уходящему премьер-министру Дику Схуфу придется назначать новых министров и, возможно, реструктурировать уходящее правительство.

2. Падение VVD, подъем CDA

В то время как VVD, партия бывшего премьер-министра Марка Рютте, который руководил Нидерландами 14 лет и сейчас возглавляет НАТО, теряет популярность, христианско-демократическая партия CDA, по прогнозам, получит 23 места, став третьей по величине партией, по сравнению с пятью местами на предыдущих выборах.

Партия, которая добилась больших побед в 2000-х годах, делает упор на контроль над миграцией, экономические инвестиции, демократические и общественные ценности и поддерживает ЕС.

По сообщениям СМИ, ее 42-летний лидер Анри Бонтенбаль набирает популярность в политическом спектре и может стать следующим премьер-министром. Он пришел в политику около четырех лет назад и поэтому считается "свежим лицом".

В то же время опросы показывают, что поддержка нынешнего лидера VVD Дилана Йешилгёза снижается. Если в июне около 77 % избирателей VVD заявляли о своем доверии к ней, то сейчас этот показатель составляет 31 %. Йешилгёз, которая сменила Рютте на посту лидера партии в 2023 году, подверглась критике за стиль руководства, который считается ультраправым "легким".

3. PVV: закрытие границ

Вилдерс вступил в предвыборную кампанию с более жесткой программой по миграции, чем та, которую его партия проводила во время пребывания в правительстве. Партия выступает за полное прекращение иммиграции, хочет закрыть пункты приема мигрантов и отправлять просителей убежища обратно на границу.

Вилдерс, возглавляющий PVV с 2006 года, вызвал критику в начале этого месяца своим сгенерированным искусственным интеллектом постом на сайте X, на котором были изображены две половинки лица: слева - молодая блондинка с буквами PVV, справа - сердито выглядящая пожилая женщина в платке, под которым были буквы PvdA. Вилдерс написал: "Выбор за вами 29/10", имея в виду дату выборов. На горячую линию по борьбе с дискриминацией было подано более 2 500 жалоб на этот пост.

4. Наконец, очередь Тиммерманса?

Тиммерманс снова возглавляет левоцентристский объединенный список GroenLinks-PvdA, как и в 2023 году. Партии официально объединятся в 2026 году, и он попытается обратиться к избирателям-центристам с повесткой дня, сосредоточенной на энергетике, жилищном строительстве и государственных инвестициях. Самой сложной задачей для него может стать завоевание поддержки избирателей, поскольку GroenLinks и PvdA традиционно не сходились во взглядах на все темы выборов. Бывший еврокомиссар по вопросам "зеленого курса" стремится стать премьер-министром и в этот раз, поскольку он упустил эту возможность на предыдущих выборах, а два года назад оставил работу в Комиссии ради этого.

Недавно он заявил местным СМИ, что с ним у руля страны "нечего бояться".

Читайте нас также:
#нидерланды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 176
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 295
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 14
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 15
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 19
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 11
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 44
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 52
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 14
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 15
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео