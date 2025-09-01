Baltijas balss logotype
На саммите ШОС Путин обвинил Запад в провоцировании конфликта в Украине 1 397

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
Euronews
На саммите ШОС Путин обвинил Запад в провоцировании конфликта в Украине

По словам президента РФ, война в Украине стала результатом не вторжения России, а госпереворота, который был поддержан Западом.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за начало военного конфликта в Украине на Запад и в частности - на Европу.

Соответствующее заявление он сделал в своей речи на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит городе Тяньцзинь на севере Китая.

По словам Путина, война стала результатом не российского вторжения, а государственного переворота в Украине, спровоцированного и поддержанного Западом. Российский лидер также обвинил его в "постоянных попытках втянуть Украину в НАТО", несмотря на предостережения Москвы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал некоторые страны за "агрессивное поведение" и призвал членов ШОС противостоять, как он выразился, "менталитету холодной войны".

Китайский лидер также указал на рост влияния блока в мире. Тем не менее он подчеркнул, что необходимо укреплять взаимодействие для преодоления глобальных кризисов.

Си добавил, что саммит проходит в решающий момент "беспрецедентного уровня враждебности и нестабильности", отметив, что перед лидерами на этом мероприятии стоит важная миссия по преодолению разрывов и продвижению стратегии развития.

"На нас возложена важная миссия: достичь консенсуса между всеми сторонами, зажечь импульс для сотрудничества и разработать план развития. Завтра я присоединюсь к нашим коллегам на заседании Совета глав государств-членов", - заключил он.

В Китае проходит "самый масштабный" саммит ШОС с момента создания организации

На приветственном банкете, состоявшемся в Тяньцзиньском выставочном центре Meijiang Convention and Exhibition Centre, присутствовали более 20 глав государств и правительств, а также их супруги и более 10 руководителей международных организаций.

Главы государств 10 стран Евразии, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, продолжат переговоры в понедельник, обсуждая различные темы - от развития двусторонних связей до решения текущих глобальных проблем, таких как войны в Газе и в Украине.

Группа, состоящая из 10 членов, с момента своего создания 24 года назад выросла в размерах и расширила свое влияние, хотя её цели и программы остаются туманными. Многие аналитики также считают, что Китай за счёт этой организации пытается бросить вызов устоявшимся глобальным дипломатическим системам, возглавляемым Соединёнными Штатами, и укрепить свои позиции в качестве глобального игрока на международной арене.

ШОС, членами которой являются крупнейшие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, такие как Китай, Россия и Индия, представляет почти половину населения мира и четверть мировой экономики.

#россия-евросоюз #война на украине #шос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го сентября

    Кстати,Запад не имел никакого отношения к Майдану как и к войне на Украине,если что. Россия не занималась Украиной много лет и понятно почему.Потом перед Майданом для контроля в Киеве появились все 6 разведок Израиля ,а потом прилетела Виктория Нудельман из США с пирожками и деньгами. Так что не надо рассказывать сказок про Запад и до.хер...ню.Демократы США,радикалы Израиля и ближневосточные олигархи из России и замутили все это,а Байден,Зеленский и Путин-это адепты Секты о которой писал генерал Павлов из Совбеза России,за что и был уволен,а потом Путин уволил и Патрушева ибо нахрен трогать евреев-еврейский след не должен прослеживаться нигде,потому как все поклёп,антисемитизм и мы прошли Холокост 👽

    0
    9

