На встречах президента РФ с лидерами Индии и Турции обсуждались как окончание войны в Украине, так и экономическое сотрудничество. При этом в Нью-Дели заявили, что Индия не "наживается" на импорте нефти из РФ, пишет DW .

В понедельник, 1 сентября, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине состоялась встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром ИндииНарендрой Моди. Два лидера около часа общались в российском бронированном лимузине Aurus - Моди выложил фото оттуда в своем аккаунте в соцсети X. Затем переговоры с участием делегаций продолжились в российской резиденции в отеле Ritz-Carlton.

Путин назвал Моди "дорогим другом", а индийский премьер заявил, что "даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу", и "тесное сотрудничество" двух стран "важно не только для их народов, но и для глобального мира, стабильности и процветания". Моди приветствовал недавние усилия, направленные на прекращение войны в Украине, и выразил надежду, что "все стороны будут двигаться вперед конструктивно". Он добавил, что "с нетерпением" ждет российского президента в Индии в декабре для проведения очередного российско-индийского саммита.

В тот же день в индийской газете Hindu вышла статья, в которой министр нефти страны Хардип Сингх Пури настаивает, что Индия не "наживается" на импорте российской нефти. Закупки Нью-Дели стабилизировали рынки, не позволив ценам подняться до 200 долларов за баррель, заявил Пури. "Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в "прачечную" для российской нефти. Это совершенно не соответствует действительности", - цитирует его слова агентство Reuters.

Путин встретился также с Эрдоганом

После Моди переговоры с президентом РФ на полях саммита ШОС 1 сентября провел также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своей делегацией. Он заявил, что Анкара "работает над достижением справедливого и продолжительного мира в Украине", передает Reuters. Эрдоган также выразил надежду, что состоявшиеся ранее переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями внесли в это определенный вклад.

Встреча делегаций России и Турции на саммите ШОСВстреча делегаций России и Турции на саммите ШОС Встреча делегаций России и Турции на саммите ШОСФото: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/REUTERS "Уверен, что особая роль Турции в этих вопросах будет и впредь востребована", - заявил в ответ Путин. Он отметил, что три раунда переговоров в Стамбуле "позволили добиться определенного прогресса на гуманитарном направлении".

Сообщается, что лидеры России и Турции, кроме того, обсудили двусторонние отношения, прогресс в урегулировании между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в секторе Газа и в Сирии. Эрдоган отметил, что страны связывают доверительные отношения, которые развиваются "без каких-либо испытаний", а переговоры о финансовом взаимодействии продолжаются в позитивном ключе. Он пригласил Путина посетить Турцию "в ближайшее время".

Высказывания Путина об Украине

На заседании Совета глав государств-членов ШОС Путин повторил ряд нарративов российской пропаганды. В частности, он заявил, что причиной российской военной агрессии против Украины якобы стал произошедший в этой стране "государственный переворот, спровоцированный Западом" и то, что западные страны якобы "постоянно пытались втянуть Украину в НАТО".

При этом президент РФ заявил, что в Москве "ценят усилия и предложения Китая, Индии и других стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса". Во время августовской встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, по словам Путина, было достигнуто "понимание", которое "открывает дорогу к миру в Украине".

С 27 августа США ввели пошлины в 50% на индийские товары. Трамп объяснил это стремлением наказать Индию за закупки российской нефти.