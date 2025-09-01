Baltijas balss logotype
Золотая рыбка - Еврокомиссия предложила сократить квоты на вылов рыбы в 2026 году 0 293

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
mixnews.lv
Золотая рыбка - Еврокомиссия предложила сократить квоты на вылов рыбы в 2026 году

Европейская комиссия опубликовала предложение по квотам на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год, которое предусматривает значительное сокращение объемов промысла для большинства ключевых видов. Причина - критическое состояние рыбных запасов и ухудшение экологической ситуации в регионе.

Предложение основано на научной оценке Международного совета по изучению морей (ICES) и опубликовано на официальном сайте ЕК. Согласно документу, в 2026 году предлагается: сократить вылов в Рижском заливе салаки (на 17%), камбалы - на 3% и лосося - на 27%.

Квоту на вылов трески в западной части Балтийского моря предлагается сократить на 84% и в восточной части моря - на 63%, а квоту на неизбежный сопутствующий вылов салаки в Западной части Балтийского моря - на 50%.

В пояснительной записке Еврокомиссия указывает, что многие популяции рыб в Балтийском море находятся в критическом состоянии. Причинами называются: чрезмерный вылов в предыдущие годы, изменение климата, загрязнение и ухудшение среды обитания рыб, нарушение баланса экосистемы. Как заявил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Костас Кадис: Запасы слишком многих видов рыб находятся на грани уничтожения…Чтобы изменить эту ситуацию, мы должны действовать незамедлительно - восстановить рыбные ресурсы и укрепить экосистему Балтийского моря Окончательное решение по квотам на 2026 год примет Совет ЕС на заседании, которое пройдёт 27-28 октября 2025 года. В обсуждении будут участвовать представители всех стран-членов ЕС, имеющих интересы в рыболовстве в Балтии.

Предложение Еврокомиссии уже вызвало широкий резонанс. Экологические организации, такие как WWF и Oceana, поддерживают сокращение квот, заявляя, что «жесткие меры - единственный шанс сохранить биоразнообразие Балтики». А представители рыбной отрасли в странах Балтии, особенно в Польше, Латвии и Финляндии, выразили обеспокоенность последствиями для рыболовного бизнеса и прибрежных сообществ.

Чем это грозит потребителю в Латвии. Снижение квот на вылов рыбы в 2026 году приведет к росту цен на рыбу и консервы. Потребителям следует ожидать повышения цен на эти продукты, а производителям - адаптироваться к новым условиям рынка.

#рыбалка #еврокомиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
